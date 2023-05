Se filtró el motivo por el que Juan Ferrara fue desvinculado de forma abrupta de “Cocineros Argentinos”

Juan Ferrara ya no forma parte del equipo de “Cocineros Argentinos” y su salida abrupta del programa causó revuelo, aún más después de que el reconocido chef deslizó en una carta abierta que no fue por decisión propia. En Socios del Espectáculo (Eltrece) dieron detalles de su salida y apuntaron contra la producción.

El cocinero trabajó más de 15 años en el ciclo de cocina de la TV Pública, pero su salida sorprendió a todos. En el programa de espectáculos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares aseguraron que la incorporación de Chantal Abad fue el detonante de la desvinculación de Ferrara.

Juan Ferrara habló de su salida de Cocineros Argentinos.

“Lo que tenemos para contar Chantal Abad al programa Cocineros Argentinos como conductora, él quedó un poco relegado”, dijo Lussich el conductor y aseguró que la exintegrante de La Peña de Morfi (Telefe) disparó algunos inconvenientes.

Juan Ferrara se sintió desplazado por la producción de “Cocineros Argentinos”

“(Juan) se quejó a la producción porque no tenía el lugar que pretendía y lo invitaron a retirarse”, sumó el conductor y así dejó en claro que Abad no era la responsable, sino que el chef se sintió desplazado y no reconocido por su labor.

“Él alegó que es el más antiguo en el programa. Está desde el año 2009. Y bueno, le dijeron ‘mirá, si no entendes las cosas... Chantal fue como invitada un día y la verdad que rindió, como se dice en la televisión”, reveló el periodista.

Cocineros Argentinos

“Ella no tiene nada que ver en todo esto. La producción sí ha tenido muchas idas y vueltas... le pasó algo parecido también con Sofía Pachano. Son terminantes. ‘¿No te gusta?’ Bueno, agarrá tus cosas”, señaló Lussich y puso como ejemplo la polémica salida de la hija de Aníbal Pachano del programa de cocina.

Sin embargo, Juan Ferrara se ubicó rápidamente en otro programa de cocina. El chef ahora forma parte de “Qué Mañana” (Canal 9), programa que conducía Guillermo Calabrese, quien falleció hace algunas semanas, y que quedó a cargo del reconocido presentador, Mariano Peluffo.