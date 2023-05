Insólito momento: Jimena Monteverde cocinaba en televisión cuando una cucaracha invadió su cocina

Sin lugar a dudas, muchos son los detalles que se tienen que tener en cuenta cuando se habla de cocinar en televisión. Aunque muchos canales cuentan con ello, Jimena Monteverde tuvo que vivir un momento muy incómodo el día de hoy.

Jimena Monteverde.

Luego de varios idas y vueltas en la televisión argentina, la reconocida cocinera volvió a la pantalla chica con su segmento “Escuela de cocina” dentro de canal nueve. Durante la jornada mañanera de hoy, Monteverde se propuso a cocinar un corte que sumaría a una bandeja con vegetales pero algo complicó la preparación.

Como bien se vio en las pantallas de todos los televisores, mientras ella levanta el salero para salar un producto, se ve como una cucaracha camina entre las verdura. Como era de esperarse, la cocinera vio el movimiento y atinó a taparlo poniendo la carne donde se encontraba anteriormente.

Una cucaracha apareció en la cocina de Jimena Monteverde.

Desde la dirección de cámaras, intentaron que el accidente pasara desapercibido al cambiar las cámaras o mostrar otros detalles pero todo fue visto por la audiencia. Como si esto fuese poco, el pequeño segmento insólito fue visto por Rodrigo Lussich y sus compañeros de “Socios del espectáculo” donde hablaron del caso.

“¿Cómo no la vieron?, ¡La aplastó con el peceto!”, bromearon en Socios. Desde ese programa en particular no tuvieron pelos en la lengua y hablaron sobre este insólito momento con todas y cada palabra justa para definirlo.

Antonio Gasalla sufrió un robo millonario y un video podría dar pistas sobre el responsable

Fue en el noticiero de América donde se difundió un video que permitiría esclarecer el robo que el artista sufrió meses atrás, cuando un grupo de personas ingresaron a su propiedad, abusaron de sus problemas de memoria y lo desvalijaron.

Antonio Gasalla atraviesa un duro momento de salud.

En las últimas en América Noticias, los conductores Soledad Larghi y Rolando Graña mostraron las imágenes fueron grabadas por una amiga de Antonio Gasalla, quien fuera acusada de haberse llevado bienes del cómico.

Antonio Gasalla, víctima de un robo.

Esta mujer en cuestión entregó este material a la Justicia. Y, además, solicitó las cámaras de seguridad de la zona para que quede comprobado que ella se retiró del departamento apenas con una pequeña cartera.