Silvana de Masterchef confesó que recibe propuestas indecentes: “lo que más les gusta es que sea casada”

La visita de Mariano Martínez en Masterchef subió aún más la temperatura de las cocinas y provocó que las chicas se suelten un poco. Este fue el caso de Silvana que ante algunas preguntas de Wanda Nara reveló detalles de su intimidad que llegaron a sonrojar a Damián Betular que no podía creer lo que estaba escuchando.

Todo empezó con el comentario de Wanda sobre la presencia del actor: “Me muero esa charla con tu amiga diciéndole ‘cociné con Mariano Martínez’”. Acto seguido, la conductora de Masterchef le preguntó si tenía cuenta de Instagram y le llegaban algunos mensajes “hots”.

La participante sorprendió a todos revelando que recibe todo tipo de mensajes y que algunos son “muy subidos de tono”. Reconocida por su formas sencillas, educadas y respetuosas, esto generó que todo el estudio rompiera en una carcajada

interminable.

“Los tengo que bloquear”, confesó la cocinero y admitió que recibe ayuda de su hermana Gabi porque ella no se da tantas maña con estas cosas y quiere que los bloqueos estén “bien bloqueados”. Silvana, también afirmó que todo se lo cuenta y muestra a su marido Marcelo. “Cuando uno tiene las cosas clara y está seguro en su casa de las cosas que ocurren, no tiene por qué haber ninguna escena ni algún problema”, aseguró la participante

SILVANA HIZO LLORAR AL JURADO CON SUS CONFESIONES ÍNTIMAS

Sin dudas, el momento más gracioso de la noche fue cuando Wanda Nara le consultó: “¿Bloqueás sin mirar o pispeás un poquito?”. La respuesta de Silvana fue tan cómica como espontánea: “A veces sí, porque quiero ver si vale la pena bloquear”, una reflexión que librada a la imaginación del jurado era un montón.

A esta altura, los compañeros de Silvana estaban tentados en sus cocinas y el jurado, igual. A Damián Betular ya no le quedaba cara por hacer.

El jurado se tentó ante las confesiones de Silvana sobre sus propuestas indecentes

“Qué suerte la tuya”, deslizó Wanda y le preguntó si eso no le levantaba el autoestima. Si bien la cocinera respondió que sí, se quejó de las cosas que tiene que leer. “‘¿Qué estás haciendo?’ me preguntan. ‘¿Sabés qué estoy haciendo yo ahora?’, me dijo uno”, dijo Silvana con cara pícara mientras el jurado seguía riéndose sin poder recuperarse.

“Pero si la gente sabe que sos casada”, exclamó la conductora del programa acerca de las propuestas indecentes y la peluquera se sinceró: “Y bueno Wanda, es lo que más les gusta, porque me dicen ‘ya sé que tenés marido, pero...’”