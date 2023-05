Masterchef: Un pulpo echó a Estefanía y dejó a todos con el corazón devastado

El desafío de este domingo de eliminación realmente dejó en shock a los participantes de Masterchef. Tenían que cocinar nada más y nada menos que pulpo, un plato con muchísimos secretos. Al final de la noche, Estefanía se convirtió en la séptima eliminada de la temporada y dejó a todos con el corazón roto.

Los cocineros tenían que preparar dos platos con este ingrediente, no tan cotidiano en la gastronomía argentina. A muchos se les complicó con la receta y a otros con la ejecución. Estefanía no estuvo a la altura del desafío y quedó afuera del certamen, aunque todavía tiene esperanzas porque queda la instancia de repechaje y no debe faltar mucho para que llegue.

Al mencionar su nombre, sus compañeros quedaron sorprendidos para mal. Ninguno pudo esconder las lágrimas, especialmente Rodrigo, quien tuvo palabras de muchísimo cariño para su compañera.

El jurado no se quedó atrás. “Tenés un espíritu realmente contagioso, a veces criticado, pero yo lo valoro mucho porque sos una persona con muy elevada personalidad”, aseguró Donato de Santis.

“Me es muy difícil despedirte, con mucha sinceridad no creía que te fueras a ir hoy”, destacó Betular. Mientras que Germán Martitegui hizo una filosa apreciación sobre ella: “Ahora entiendo que esa alegría permanente y ese transmitir siempre cosas positivas es una especie de defensa”.

Wanda no dejó ir a Estefanía sin antes darle un caluroso abrazo

Wanda Nara, a quien se la vio profundamente conmovida por la partida de Estefi, le pidió que no cambie su nunca. Que su personalidad es única y detalló que la participante “es una reina”.

JUAN FRANCISCO Y RODOLFO, UNA GUERRA DECLARADA

Uno de los momentos más tensos de la noche se vivió con el cruce entre Juan Francisco y Rodolfo. En las galas de eliminación las cosas se viven de una manera, pero desde abajo la cosa es más complicada.

Rodolfo, en su afán de ayudar a sus compañeros, no paraba de gritar y dar indicaciones. Juan Francisco, que parecía tener una noche de furia, se molestó muchísimo con esta actitud y varios veces gritó para que el participante se quedara callado.

Al momento de enfrentarlos y conocer qué había pasado, Wanda le preguntó a Rodolfo si estaba ayudando, a lo que el periodista respondió: “Hay pocas pulgas hoy, pero se ayuda a quien se deja”.

“Juan Francisco, ¿estás mala onda hoy?”, quiso saber la conductora. “No los escucho a los del balcón, ¿qué pasó? Me están rompiendo mucho los huevos”, respondió, sin filtro, el guardavidas.