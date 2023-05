Tras confirmar su separación con Icardi, Wanda Nara bailó con Marcos Ginocchio y revolucionó las redes.

A pocos días de confirmar su separación con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a salir a bailar para descontracturar a la fiesta Bresh. En sus historias de Instagram compartió un video bailando muy cerca del flamante ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio a quien vincularon con la China Suárez luego de un after en la casa de Lizardo Ponce.

La empresaria escribió en el video: “Cuando nadie imaginaba ni confiaba en mí, me dijiste...nos vemos en la final no me falles”, haciendo referencia al primer programa del reality cuando Wanda le dijo que iba a llegar lejos.

Foto: captura de pantalla.

Usuarios de Twitter hicieron virales las fotos de la conductora de MasterChef junto al joven salteño que está pasando uno de sus mejores momentos. Como era de esperar, en las redes especularon con todo tipo de teorías luego de ver las imágenes de ambos. Algunos internautas manifestaron que esto era una venganza para la ex Casi Ángeles, quien estuvo presente en el mismo evento. “Qué raro... La China con Marcos y después Wanda busca a Marcos. La menos obvia” lanzó una tuitera.

Otros hicieron alusión a un posible acercamiento de Wanda a Marcos, ya que puesto que nuevamente está soltera. “Dormiste Mauro”, Casi que Wanda se tentaba y le clavaba los dientes al cuello”, “¡Ojo acá!”, fueron algunos de los mensajes que destacaron en Twitter.

La foto que confirma que entre Marcos Ginocchio y Rusherking no existe ninguna pelea como se dice

Hace unos días se conoció que supuestamente Rusherking increpó a Marcos Ginocchio por haber coqueteado con la China Suárez en una fiesta. Sin embargo, una de las panelistas de LAM desmintió estos rumores durante un programa de la semana pasada.

Al ex de la actriz y cantante se lo trató de celoso y posesivo con China, quien presuntamente se olvidó de él rápidamente. Entre tantas indirectas que se mandaban en redes sociales, el cantante, se había mostrado furioso porque habría tenido una noche de pasión con Marcos Ginocchio.

Según se sabe, Rusherking cruzó su auto frente al ganador de Gran Hermano 2022 y le pidió de forma grosera que no se metiera con ella. Pero anoche los rumores terminaron.

Entre Marcos de GH y el cantante parece haber paz

Si bien las advertencias del cantante a Marcos parecían motivo de guerra y las confirmaciones de que la China y el salteño cruzaron palabras en una fiesta privada, eran pruebas suficientes para un enfrentamiento, de la noche a la mañana, todo se esclareció.

El ex de María Becerra decidió postear una foto en Instagram para acabar con los rumores del enfrentamiento.