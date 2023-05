Marcos Ginocchio fue acosado en un boliche y las imágenes causaron indignación en las redes

Hace varias semanas que terminó uno de los realitys más importantes de la televisión mundial: Gran Hermano. El ciclo en Argentina vio coronado al salteño, Marcos Ginocchio, quien ahora es noticia donde sea que vaya y se presente.

Los "hermanitos" disfrutaron de la Bresh.

Desde que está fuera de la casa, Marcos se ha convertido en un famoso como tantos otros. Es que el joven oriundo de Salta tuvo miles de fanáticas y fanáticos alrededor de todo el país, quienes lo apoyaron cuando estaba en la casa y lo siguen ahora en todos los eventos.

Marcos Ginocchio habló sobre su supuesto noviazgo

Como todo joven de su edad, el flamante ganador quiere compartir tiempo con sus amigos, precisamente con los compañeros que tuvo durante toda su estadía en Gran Hermano como también con sus cercanos que lo esperaban afuera. Es así que siempre que puede va a locales bailables a pasar una buena noche de diversión, pero uno de estos últimos días no fue precisamente eso.

El pasado viernes, Marcos acudió al boliche Moon en Misiones, lugar donde se pagó una entrada de dos mil pesos para poder verlo en vivo y en directo. Como era de esperarse, cientos de fanáticos estuvieron presentes en el lugar y quisieron charlar o sacarse una foto con él.

Marcos Ginocchio fue acosado en Misiones.

El incómodo momento que vivió Marcos

Más allá de lo esperable, un joven lo incomodó con su accionar al intentar sacare la ropa ante la mirada de todos los jóvenes que estaban en el local. Cuando esto estaba sucediendo, otra persona tomó imágenes del momento con su celular y lo compartió en las redes sociales.

Al poco tiempo, miles de usuarios y fanáticos se mostraron indignados y molestos por esa situación y lo expresaron a través de sus cuentas. En las imágenes se ve cómo el chico le levanta la remera para que enseñe su físico, algo que “el primo” logró sortear y salir de la incómoda situación con una sonrisa.

“Marcos merece respeto”, “Levantarle la ropa es pasar un límite. Ese tipo es un irrespetuoso”, “¿Nadie le avisó que no da? Flor de maleducado”, “Marcos es copado, pero se nota que no le gustó”, “Atrevido y desubicado. ¿No ve que le dicen que no?, fueron algunos de los mensajes que los usuarios dejaron respecto al momento vivido por el ganador del famoso reality de “Gran Hermano”.