¿Regresa el ídolo de Gran Hermano? Todo apunta a su esperado retorno a la casa 2024

En una reciente revelación, se confirmó que Marcos Ginocchio está en conversaciones con su agencia representante para planificar su ingreso a la edición 2024 de Gran Hermano.

Laura Ubfal, reconocida periodista del espectáculo, compartió detalles sobre la posible fecha de retorno de Ginocchio a la casa más famosa del país.

Laura Ubfal contó: “Muchos nos preguntan cuándo podría darse este ingreso tan esperado y estuvimos averiguando. No hay fecha prevista, porque había corrido el rumor de que iba a entrar para celebrar los tres meses del juego o los 100 días”.

El salteño podría volver a Gran Hermano.

“No hay fecha prevista, pero eventualmente se dará su retorno”, afirmó Ubfal. Asimismo, agregó: “Este martes hay una reunión programada entre Marcos y la gente de Multitalent para tratar el tema”.

La expectativa es alta entre los seguidores del programa, quienes aguardan ansiosos la visita de Ginocchio. Según Ubfal, la producción planea organizar una visita especial para satisfacer a los millones de seguidores que lo consagraron como campeón en la edición anterior.

Este posible regreso se suma a las recientes incorporaciones de otros ex participantes, como Romina, Daniela, Thiago, Alfa y Ariel. Ante esta situación, los fanáticos de Gran Hermano 2024 han expresado su deseo de que los finalistas de la edición anterior también tengan la oportunidad de participar en el reality.

Volvió la pelea histórica de Gran Hermano: Ariel reingresó y Alfa se quiere morir

Este martes, la casa de Gran Hermano vivió una nueva sorpresa ante un inesperado congelados. Otro ex concursante regresó a la casa y desató un gran enojo en el invitado de la semana, Alfa.

Alfa y Big Ari terminaron su convivencia en el programa de muy mala manera y, tras su ingreso, Walter Santiago amenazó con irse de la casa.

Durante la edición de Gran Hermano 2022, Walter Santiago y Ariel Ansaldo tuvieron varios conflictos dentro de la casa y su relación no mejoró luego del reality.

“Yo me voy”, expresó el ex hermanito. Ante la entrada del jugador luego de un congelados, Walter Santiago amenazó con abandonar la casa a tan sólo un día de su visita.

A pesar de que Juliana intentó convencerlo de quedarse, el ex Gran Hermano se mostró con la presencia inesperada de su antiguo rival. “Este tipo me trató de depravado, entonces yo no puedo estar con este tipo en esta casa”, expresó molesto.

Santiago del Moro también intentó controlar la situación y convencer a Alfa de continuar en la competencia durante el fin de semana. Por su lado, Ariel se mostró dispuesto a convivir junto a su némesis, pero nada convenció al ex participante.

Walter Santiago se mostró muy enojado e indignado con la decisión de la producción, a tal punto que comenzó a sentirse mal de salud. “Creo que estoy con fiebre”, expresó.

La única jugadora que se quedó al lado de Alfa fue Juliana, quien también tuvo un cruce con Big Ari. “Bajá un poco el tono de tu voz, así no le molesta”, le reclamó.

Finalmente, el ex hermanito continuó en la casa y ambos tendrán que convivir juntos nuevamente hasta que termine el fin de semana largo. Así mismos, los invitados podrán votar en la próxima gala de nominación.