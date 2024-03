Las polémicas actitudes de Alfa con Zoe, Paloma y Florencia que pusieron a toda la casa en alerta

Alfa reingresó el lunes por la noche a la casa de Gran Hermano, donde convivirá varios días con los participantes de esta nueva edición. Pero a diferencia de Romina Uhrig, el exjugador no fue muy bien recibido y su presencia incomodó a varios, principalmente a Zoe, Paloma y Florencia, con quienes tuvo polémicas actitudes.

Es que a las pocas horas de haber ingresado, abrazó a Paloma y fue ella misma quien expresó que la estaba apretando, sin posibilidad de que se suelte, ya que al parecer no estaba de acuerdo con ese contacto físico.

“Ay Paloma tené cuidado”, se escucha que le dice Catalina a su compañera, quien se mostró en total desacuerdo con la presencia de Alfa en la casa e incluso culpó a la producción de haberlo hecho ingresar para perjudicarla.

“No me suelta... me quiero ir y me agarra más fuerte”, expresó Paloma y algunos, entre ellos Furia, pidieron un beso entre Alfa y la joven sin reparar en la incomodidad de su compañera.

“Chicos tiene 21 años Paloma”, resaltó Zoe, quien también es de las más chicas de la casa. “Pero las novias de Alfa tienen 20″, acotó Cata y lo mismo Emmanuel, dejando en evidencia que al ex Gran Hermano le gustan mucho más jóvenes que él.

Luego, Walter Santiago se dirigió hacia el sillón donde estaban sentados sobre el respaldo Nico y Florencia, quien le advirtió a su compañero, con quien tiene un amorío, que no quería que Alfa se le acerque.

En el video se ve cómo previo a que Alfa la abrace, ella le toca el brazo a Nico y, cuando finalmente la abraza, le toma la mano como buscando complicidad o demostrarle al exjugador que está en pareja.

Catalina se impuso para que Alfa no duerma cerca de Zoe

En otro de los clips que se viralizó en redes, se ve cómo Catalina y Virginia se niegan a que Alfa duerma en la habitación de mujeres y en la cama que era de Rosina, justo al lado de Zoe.

Fue en ese momento que Cata recordó el episodio de Alfa y Coti con el desodorante, del que nunca se conocieron imágenes y solo pasaron el sonido de la conversación. “Zoe no va a dormir al lado de él, ya le dije a Furia, al lado de Zoe no va a dormir este tipo”, dijo tajante. “¿Se acuerdan las cosas que decía de Coti?”, lanzó molesta.