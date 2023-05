Jorge Lanata dio indicios de su regreso a la televisión y habló de Fito Páez: “Nunca más recuperamos la amistad”

Jorge Lanata vuelve a la televisión como todos los años y de a poco brinda entrevistas para ir calentando motores. Esta vez estuvo en LAM y habló con Ángel De Brito y las angelitas del programa.

Con el humor que lo caracteriza, Lanata habló de todo y admitió que las noticias de espectáculos son de las que le divierten. “En el fondo no joden a nadie, son divertidas, comenzó. Luego, citó a Yanina Latorre: “Donde prendo la tele está Yanina puteando, y como si no le alcanzara putear en cámara también graba cosas en las redes”.

Más adelante, Jorge Lanata analizó el presente de los medios de comunicación. “La televisión es negocio hasta ahí, yo sé que hay canales como Telefe que están complicados con la guita ahora y eso que es al que mejor le va en rating. De las radios, Mitre deja guita, pero las demás no tanto”, confesó.

Jorge Lanata informó su regreso a la televisión.

Por otro lado, habló de uno de los temas que más lo han tenido siendo noticia: su salud. Lanata alegro a todos confesando que se encuentra bien. De inmediato, de Brito le pidió su opinión con respecto a los trasplantes de riñón y el caso de Silvina Luna que se encuentra haciéndose diálisis.

“Vi que ella decía que la diálisis la dejaba cansada y a veces no quería ir, pero hay que ir porque si dejas pasar dos o tres días te podés morir”, sentenció tajante y agregó que “tenía un catéter que me conectaba a la máquina y me dializaban tres veces por semana durante cuatro horas. Y vi que mucha gente se da por vencida y es una cagada eso”.

Su relación con Fito Paez y su regreso a la televisión

Hablando sobre la bioserie de su vida, Lanata habló también de la serie de Fito Páez, con quien tuvo una fuerte amistad. “Nos íbamos de vacaciones juntos, éramos amigos. Nunca más recuperamos la amistad, por la política, una cagada. Yo a Fito lo volvería a ver”, reconoció.

Finalmente, Jorge anunció su vuelta a la televisión y anunció que será en dos semanas, por ElTrece. Además, anunció que será en PPT, el programa que tantos años lleva conduciendo.

Va a ser, según confirmó el mismo Jorge Lanata, la despedida. La novedad más importante es que después de cuatro años de ir con programas grabados, esta vez saldrán en vivo desde el Estudio D,