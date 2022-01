Soledad Silveyra habló de la muerte y se declaró “militante” de la eutanasia

Soledad Silveyra fue como invitada al programa de Moria Casán que sale al aire por El Nueve, “Moria es Moria”. Durante la entrevista, las actrices hablaron sobre diferentes temas, incluso de cuando compartieron el jurado en Showmatch, pero llamó la atención la opinión de “Solita” sobre la eutanasia.

Hacia el final del programa, Moria le hizo la “pregunta de la muerte” a Soledad Silveyra, justo cuando ella comenta que quiere ser militante de la eutanasia, es decir, provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra.

“Yo que quiero militar por la eutanasia”, señaló Solita, preparándose para responder. Y hacia allí apuntaba precisamente la pregunta de Moria. “¿Es verdad que te gustaría ejercer tu eutanasia?”, preguntó la conductora.

“Sí, absolutamente. Quiero estar en este mundo mientras me pueda mover por mí misma”, respondió totalmente convencida la artista. “Yo entiendo y respeto muchísimo a los que no deciden lo mismo que yo, pero es algo que realmente quiero hacer”, agregó.

La tajante decisión de Soledad Silveyra sobre la muerte

Y luego, se explayó respecto a su postura y contó que habló con sus hijos y nietos sobre la muerte. Si bien sabe que es un tema difícil de abordar, la actriz lo naturalizó al explicar que los seres humanos nacemos y morimos, es algo más de la vida.

“Nacemos para morir. Yo le decía a los cinco que cuando yo me muera quiero haya música, que ustedes estén bien, que yo me vaya contenta”, expresó.

Entonces, Moria la interrumpió e i indagó: “¿Vos pensás que te darías cuenta si empezás a perder tu memoria?”.

“Cuando no me pueda mover, en cuanto sienta que tengo algo que me limita en la vida para ser feliz y para ser plena, prefiero irme”, ratificó la invitada, mirando a cámara y cada vez más convencida.