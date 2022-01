La pregunta de Soledad Silveyra que descolocó a Julieta Prandi

El caso de Julieta Prandi y su ex marido Claudio Contardi ha alcanzado tal repercusión por su relación con la violencia de género que suele abordarse en diferentes espacios de debate.

Fue durante el fin de semana que la actriz visitó el programa Es por ahí verano, de América, en donde se encontró con Soledad Silveyra y ambas dialogaron al respecto.

Sin embargo, la conversación se tornó algo incómoda cuando Solita lanzó una pregunta que sorprendió por completo a la actriz. Todo comenzó cuando Silvita se refirió a sus exparejas, con las cuales mantiene una excelente relación.

Entre sus declaraciones, la presentadora televisiva aseguró que “ha tenido muy buenas experiencias” y que “no había pasado jamás por algo de lo que pasó Julieta”. Fue entonces que lanzó: “¿Cuánto tiempo estuviste con este señor, si es que se lo puede llamar así?”.

“Empieza siendo idílico. La gente no entiende cómo un hombre logra consigue abarcar tanto tu vida. Primero cubre el espacio de un padre, de un hermano, de un amigo y de pronto, rodea tu vida, te va aislando, hasta que la controla”.

“Estuve en dos etapas con él y en una vos me conociste. Cuando tuve mis ataques de pánico fue mi primera etapa y después me reencontré en el 2008 hasta el 2019 que me fui de mi casa. Fueron más de 15 años”, recordó la modelo sobre su relación con su exmarido, con quien comparte sus dos hijos Rocco y Mateo.

“¿Cómo puede resistir una mujer tanto tiempo esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Los hijos?”, le preguntó Solita a Julieta.

“Después vamos a hablar de cosas lindas, pero es el miedo. El miedo te paraliza, las amenazas. Te controla”, le contestó ella.

Y agregó: “Por supuesto este tipo de persona se acerca a las mujeres cuando están solas. Yo estaba sola a nivel familiar, porque tanto mis padres y mi familia viven en otra ciudad”.

Soledad Silveyra le consultó cómo fue que pudo aguantar tanto tiempo con su pareja en medio del abuso que él imponía.

Antes de concluir, Prandi hizo una pequeña reflexión: “Empieza siendo idílico. La gente no entiende cómo un hombre logra consigue abarcar tanto tu vida. Primero cubre el espacio de un padre, de un hermano, de un amigo y de pronto, rodea tu vida, te va aislando, hasta que la controla”.

Antes les semejantes declaraciones de la rubia, Solita se sensibilizó y aseveró: “Es brutal. Por eso quería venir para darte fuerzas”.

La denuncia de Julieta Prandi

Fue durante el programa de Alejandro Fantino que Julieta hizo una denuncia pública contra su ex esposo, alegando a los fuertes abusos que sufrió de parte de Contardi.

Desde manipulación y abuso psicológico, hasta estafas. La modelo contó cómo fue aumentando la gravedad de la situación con el paso del tiempo y cómo finalmente logró salir de ese círculo vicioso que hoy la coloca en una causa judicial contra aquel hombre.

“Este tipo de gente se convierte en tu familia, tu protector, tu administrador, porque logró que yo le firme un poder administrativo y cobraba mi sueldo, manejaba mis cuentas”, narró indignada la actriz.

"Empecé a ver, a escuchar la voz de mis hijos, que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia. El miedo de mis hijos, las amenazas que sufrieron, la imposibilidad de poder llamarme por teléfono cuando estaban con su papá”.

Prandi contó la manera en la que perdió todo su patrimonio a manos de Contardi: “Me casé joven, a los 29 años. Estaba noviando, quedé embarazada, me casé seis meses más tarde de que nació Mateo y en el medio sufrí la primera estafa, que fue cuando me robó mi primer departamento”.

“Él me dice: ‘Compremos algo más grande, en vez de darme el efectivo dame tu departamento como parte de pago y yo pongo la mitad’. Ahí perdí mi primer departamento. Le entregué mi departamento de soltera, él ficcionó una compraventa a su hijo de 17 años... Cuando escritura el departamento que iba a ser de los dos, queda a nombre de su madre, una jubilada, y de su hijo, un menor... Yo lo descubrí mucho tiempo después”.

Prandi comentó cuándo fue el momento en el que decidió no seguir aguantando los tratos de Contardi: “Empecé a ver, a escuchar la voz de mis hijos, que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia. El miedo de mis hijos, las amenazas que sufrieron, la imposibilidad de poder llamarme por teléfono cuando estaban con su papá”.

Julieta Prandi denunció la violencia y abuso que sufrió en una entrevista especial con Alejandro Fantino.

Además, ahondó en cómo su ex pareja la fue alejando de su entorno y aislando, a tal punto de encontrarse sola: “No me permitía manejar un auto por miedo a que me pasara algo. Me decía que era peligroso, qué hacía si me pasaba algo, qué le podía pasar a mis hijos... Era su manera de saber a qué hora salía, a qué hora entraba, con quién estaba o no”.

Por otro lado, la actriz confesó con qué frases intentaba convencerla de que no se fuera de su lado: “Después empezó con los descalificativos, con qué iba a hacer sin él, con que estaba vieja. Un montón de cosas de un misógino, un violento. Después me empezó a amenazar con que iban a pasar cosas malas con mis familiares y mis amigas, si yo no me alejaba (de ellos). Entonces me empecé a alejar hasta quedarme completamente sola con él y mis hijos”.