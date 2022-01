Revelaron que hubo un caso positivo de Covid en el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Tras 24 meses de noviazgo, Ricky Montaner y Stefi Roitman celebraron su boda en el exclusivo Haras Dok en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, contó con la presencia de varios famosos.

Pero no todo salió como las pareja esperaba, ya que a la entrada del recinto una de los 200 invitados dio positivo de Covid-19 y, pese a sus resistencia, no le permitieron el ingreso. Esta noticia causó un enorme revuelo en redes, ya que se especuló que podría ser la mejor amiga de Roitman, pero hasta el momento no circuló el nombre de la mujer infectada.

Los invitados pasaban por un centro de testeo

Fue la panelista de Intrusos, Maite Peñoñori subió a su cuenta de Twitter: “Primer COVID positivo en el casamiento de Stefy Roitman y Ricky Montaner. Comunicaron a seguridad y lo sacaron del predio. No se sabe de quien se trata”, escribió la periodista del ciclo de América.

En diálogo con Teleshow, una de las invitadas a la boda contó de qué se trataba el proceso de testeo: “Entrábamos y desde el auto te hisopaban. En mi vida me hisoparon como en el casamiento. Yo venía del exterior y no les importó ese PCR que tenía. Después con el auto, con el auto esperabas y se acercaban a la ventanilla y te decían ‘positivo’ o ‘negativo’. Negativo, te quedabas y entrabas, positivo te tenías que ir. Cuando yo llegué, después de las 16.00, dos personas habían dado positivo, después fueron seis”, describió expresando nuevas versiones: “Era súper seguro”.

Las declaraciones de Maite Peñorori, panelista de Intrusos

Por su parte, Stefi Berardi, presente en el estudio de “Secretos Verdaderos”, develó lo que sería la identidad de la afectada: “Es la mejor amiga de Marlene, la esposa de Montaner. Eso es lo que me dicen desde allí. Lo que se es que después del positivo le dijeron que se fuera e intentó volver a entrar. Eso se comenta por acá”, finalizó.