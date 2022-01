Ricky Montaner y Stefi Roitman se casaron: los infartantes looks de Tini, Emilia Mernes y más invitados

El gran día llegó. Luego de 24 meses de noviazgo oficial, una relación que había empezado tiempo atrás de manera virtual, Ricky Montaner y Stefi Roitman celebraron su boda en una ceremonia que será inolvidable. Se realizó el sábado en el Haras Dok, una imponente construcción en el medio del campo en el partido de Exaltación de la Cruz, a unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires. Con laberínticos caminos entre la gran arboleda, diferentes alas para múltiples actividades, una capilla, amplias caballerizas y hasta un helipuerto.

La cantante Emilia Mernes fue de las más activas en la previa. En sus redes se mostró con el influencer argentino Lizardo Ponce.

Rejas hacia afuera, una estricta guardia de seguridad se tomó el trabajo de organizar el operativo y mantuvo a distancia a los curiosos que se acercaban al lugar. A su vez, los fotógrafos y las cámaras de televisión aguardaban a las afueras para ver si podían ingresar. No obstante, cada movimiento antes, durante y después de la condecoración quedó registrado por un equipo contratado por los novios, que mostrarán en el reality que están preparando.

Debido a esto, algunos de los invitados -aproximadamente 400- aprovecharon hasta el último minuto de su celular para mostrar sus looks de gala. La cantante Emilia Mernes fue una de las más activas en la previa. En sus redes se mostró junto a la celebrity venezolana-estadounidense Lelé Pons y con el influencer argentino Lizardo Ponce. Por otro lado, su novio, Duki compartió un video camino a la fiesta donde se vio parte de su look, hacía foco en sus lentes oscuros, al punto que se denominó “el gafas”.

Duki reveló una historia camino a la fiesta y se vio parte de su look, hacía foco en sus lentes oscuros, lo bautizó “el gafas”.

Los nervios habituales de estos eventos se vio reflejado en el curioso diálogo que mantuvieron Lizardo y Oriana Sabatini. “Ok. Todavía no tengo traje para el casorio”, escribió el cordobés en Twitter. “Yo no tengo vestido”, replicó la cantante iniciando un divertido ida y vuelta con sus seguidores, aunque claro está que se trató de una broma o exageración. Otros asistentes que lograron fotografiarse antes de despojarse de sus celulares fueron Gerardo Rozín con su acompañante en su vehículo cuando llegaba a la fiesta.

Oriana Sabatini, Tini Stoessel y Lelé Pons en la boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Uno de los motivos por los que la pareja eligió un espacio al aire libre para poder celebrar su unión fue para respetar y extremar los protocolos de salud y seguridad por la pandemia de coronavirus. En la puerta se hisopaba a cada uno de los invitados, esto demoró un poco el cronograma establecido. De hecho, uno de los invitados resultó positivo y debió retirarse sin poder ingresar a la ceremonia cuyo horario estaba pautado para las 16, pero que se retrasó debido a estos estrictos controles.

La celebrity venezolana-estadounidense Lelé Pons posó junto a Emilia Mernes para sus redes sociales.

¿Cómo nació el amor entre Ricky Montaner y Stefi Roitman?

La relación entre Stefi y Ricky nació en octubre de 2019 y se venía cocinando previamente a distancia y en el modo 2.0, como corresponde a los tiempo que corren. Aún no sabían que aquellos mensajes directos que intercambiaban por Instagram marcarían su historia de amor hasta que él dio el puntapié inicial. Lo hizo a través de la cuenta oficial de la banda que comparte con su hermano: reaccionó a una historia de una foto de la actriz. Le envió un corazón, al que ella respondió con el emoji de las manos en forma de plegaria. Según dijo luego, lo hizo a modo de “agradecimiento”, además, no sabía cuál de los hijos de Ricardo Montaner estaba del otro de la pantalla.

Hasta que recibió otro mensaje, ya escrito y no con stickers. “Ey, guapa, ¿cómo estás? Para que sepas, soy el soltero y el menos guapo de los dos hermanos Montaner”, le dijo Ricky y de inmediato comenzó el ida y vuelta virtual. Hasta que el artista viajó a la Argentina e invitó a la actriz a un show y luego a comer. “Sin saberlo, ponía delante de mis ojos al amor de mi vida”, se sinceró Stefi sobre aquel viernes de octubre en que se encontró cara a cara con el músico del dúo Mau y Ricky.

Gerardo Rozín llegaba al casamiento de Ricky y Stefi luego del hisopado que le hicieron a cada invitado - Gentileza: Nicolás Stulberg

Así fue el inicio de la relación a distancia que, por suerte para ellos, no duró mucho: en enero 2020, Stefi viajó a Miami a conocer a la familia Montaner. Y un día -más precisamente, el martes 14- salieron a dar un paseo en el auto descapotable y mientras la actriz llevaba sus pelos al viento al ritmo de la música, el cantante le hizo una romántica propuesta. Y le preguntó si quería ser su novia. Casi dos años después, los novios se convirtieron en marido y mujer.