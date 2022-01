Esperanza Careri, exparticipante de La Voz Argentina, denunció maltrato policial: “No se lo deseo a nadie”

Tras su participación en “La Voz Argentina”, Esperanza Careri se mantiene activa en redes sociales, donde muestra a sus seguidores sus diferentes cambios de look y, además, se la puede observar cantando.

Sin embargo, esta armonía se ha vista trunca luego de que el pasado jueves Alejandra Ferrando, madre de Careri, hiciera público que su hijo, que tiene autismo, sufrió maltrato por parte de efectivos policiales.

Descargo que hizo la madre de Esperanza Careri en las redes sociales.

“Tres móviles, dos motos y siete policías vinieron a mi casa porque mi hijo, que todos saben, tiene discapacidad mental desde su nacimiento, tuvo una crisis muy fuerte”, comenzó su descargo Ferrando.

“Le habló a una policía que le respondió mal sin saber que Santi reacciona a los gestos de odio y las palabras fuertes o al q le levanta la voz, muy mal, entró en crisis. Le quiso pegar, la policía y ella también le tiró unos golpes. Yo llegué, lo agarré y lo metí a la casa, la policía pidió refuerzos y llegaron 2 móviles , dos motos, luego un tercer móvil y SIETE policías”, manifestó la madre de la artista.

En el final de su descargo, Ferrando dejó en claro que el mismo no estaba destinado a policias que hacen bien su labor y les pidió disculpas de antemano: “Sé que hay mucha gente noble y que no abusa del poder en la fuerza. No es para ustedes la crítica, pero hay muchos que no están capacitados en perspectiva de género, en ley Micaela y en simple humanidad”, siguió la mujer y luego aclaró: “No justifico a mi hijo con su conducta, pero es persona con discapacidad”.

Inmediatamente, Esperanza replicó estos dichos y debajo del posteo escribió: “¡¡¡Bronca!!! ¡¡¡Ojalá les vuelva toda la mier..., malas personas!!!”, acotó muy exaltada la joven quien apoyaba con creces a su familia y repudiaba el accionar de los efectivos.