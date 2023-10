Se viralizó un nuevo video en el que Esperanza Careri habló de “acomodo” en Got Talent Argentina

Esperanza Careri reapareció en televisión al presentarse junto a su banda en Got Talent Argentina (Telefe). La mendocina tuvo una participación destacada en el ciclo, ya que logró el apoyo de los cuatro jurados del certamen, pero quedó afuera por una extraña razón.

La joven se hizo conocida en La Voz Argentina, también un producto de Telefe, donde llegó casi a instancias finales de la competencia de canto y hasta fue meme por una pelea con una compañera. Por lo que su aparición en el programa de talentos no pasó desapercibida.

Careri cantó un tema propio junto a su banda y, pese a que Abel Pintos le dio una cruz roja, pasó de ronda. Es que finalmente logró convencer al cantante, pero también tuvo el apoyo de La Joaqui, Emir Abdul y Florencia Peña para seguir en el ciclo.

Sin embargo, la joven no volverá a aparecer en el programa. Según ella reveló a través de sus redes sociales, en videos que tuvo que borrar por temas legales, ya grabaron todo el ciclo, con el final incluido, y a ella no volvieron a convocarla.

En las últimas horas, se viralizó un nuevo video en el que Esperanza habla del tema y desliza que hay cierto “acomodo” en el reality. Aparentemente, más allá de la elección que hacen los cuatro famosos que están como jurados, hay otra selección que la producción haría “a dedo”.

Esperanza Careri en Got Talent Argentina

Esperanza Careri apuntó contra la producción de Got Talent Argentina

Esperanza Careri fue como invitada al canal de streaming Goreme Media y en el programa “Periodo de prueba” se refirió a su participación en Got Talent. Allí contó que no hizo casting para estar, sino que la llamaron para que se presente y lo hizo con su banda.

“Me presento con dos amigos, cantamos una canción mía y pasamos, pero era tanta la gente que se había presentaba, que había que hacer un filtro”, reveló Careri, buscando las palabras precisas para poder explicar qué fue lo que sucedió.

Luego, aclaró por qué ella no estará en las próximas rondas del programa y deslizó un posible “acomodo”. “Y tanto de la gente que queda como las que no quedan, eligen quiénes pasa”, agregó y así aclaró por qué con su grupo no volverán a aparecer en el escenario de Got Talent.

En la cuenta de Instagram Mundo Famosos, replicaron videos que Espe subió a su Instagram, los que luego borró. Allí, la persona encargada de administrar la cuenta contó que recibió mensajes de otros participantes que les ocurrió lo mismo, que obtuvieron el “visto bueno” del jurado, pero que no volvieron a ser convocados por Telefe.

Esperanza Careri conta Telefe. Captura del video.

Esperanza también pasó por "Canta Conmigo Ahora". Foto: Instagram

Seguí leyendo