Con un fuerte mensaje Esperanza Careri, ex La Voz Argentina, habló sobre su cuerpo

“¿Te vas a poner eso?”, comienza el video de Tik Tok donde Esperanza Careri hace un llamado a valorar y a amar el cuerpo de cada uno. Y sigue: “Se te ve la panza, no deberías de esconderla”. Ella sigue el juego: “Se me ve la panza porque tengo panza”. Su posteo generó miles de “me gusta” en pocas horas.

Acompañó Esperanza el video con sus pensamientos sobre el tema: “¡Recuerden que tener panza no es algo malo! ¡No hay por qué ocultarla! ¡Basta de sentirnos avergonzadxs de nuestro cuerpo! ¡Vale lo mismo que cualquier otro!”

Y remató: “No dejen que nadie les diga cómo vestirse, sean libres”. Al final la ex participante de La Voz Argentina le agradeció a la marca que la vistió por la ropa y porque el conjunto le “hace sentir cómoda”.

Esperanza Careri informó en sus redes que ella no fue parte del show vía streaming que presentaron los ex participantes de La Voz Argentina ya que no llegó a cuartos de final.