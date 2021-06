El emotivo mensaje de Esperanza Careri, la participante mendocina de “La Voz” que revolucionó las redes

Este domingo y con una voz avasallante, Esperanza Careri impactó a los jueces de “La Voz Argentina” al interpretar el tema “Feeling good”.

El ciclo de Telefé, que comenzó el jueves 24 de junio, sorprendió a los televidentes por la calidad de los participantes venidos de todas partes de Argentina.

La joven de Maipú, sorprendió con su voz y finalmente, con la opción de elegir entre Lali, La Sole, Ricardo Montaner y Mau & Ricky, optó por ir con los jóvenes del ciclo.

Impactada por la repercusión conseguida a través de las redes sociales, Esperanza usó sus redes sociales para agradecer a todos los seguidores que se sumaron a su cuenta desde su aparición en el canal de las pelotas.

“Hola a todos y a todas, espero que estén teniendo un lindo martes, perdón la facha pero necesitaba hablar de esto ahora porque me están pasando muchas cosas y necesito expresarme, es decir gracias y lo voy a decir las veces que sea necesario porque no caigo todavía del apoyo y el amor que estoy recibiendo… me están diciendo que me admiran y que les gusta cómo canto y jamás esperé esto”, comenzó diciendo y luego agregó: “tenía miedo porque pensé que iban a juzgarme por el físico y no por mi voz porque siempre me hicieron creer que no valía nada y me lo creí. Por mucho tiempo no me animé a hacer lo que quería por esa razón…Quería dar un mensaje a las personas que pasan por esa situación y que sepan que no están solos, solas y que el físico no es lo que importa, no se escondan, arriésguense a hacer lo que les gusta porque les juro que hay gente que los va a valorar como me está pasando a mí ahora”, dijo Esperanza en un momento especial de su vida.

Una vez terminado la etapa de las audiciones a ciegas, cada equipo competirá por ser el mejor dentro del programa y Esperanza promete dar todo de sí en la competencia de canto.