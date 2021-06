Escándalo en “La Voz Argentina”: descubren que una participante tiene una relación cercana con Stefi Roitman

Este domingo se emitió la segunda gala de “La Voz Argentina” y allí dos participantes emocionaron al jurado y a los televidentes, entre ellos una mendocina. Pero, además de los mencionados, llamó la atención una joven llamada Jacinta Sandoval, a quien relacionan directamente con Stefi Roitman, pareja de Ricky Montaner y nuera de Ricardo.

La chica, dueña de un look muy personal, se presentó en el escenario del certamen y sorprendió al jurado con una versión de “Stand by me”. Luego de que Ricardo Montaner y Lali Espósito giraran su silla, ella optó por sumarse al equipo de artista nacionalizado venezolano.

Nacida y crecida en Zárate, Sandoval se identifica como “artesana de cejas y pestañas” y se inscribió al casting tras cursar durante 3 meses clases de canto: “De verdad quiero compartir a través de la música muchas cosas”, contó la joven cuyo verdadero nombre es Jazmín, pero sus amigas le llaman Jacinta.

La participación de la maquilladora no pasó desapercibida para los usuarios de las redes sociales, quienes encontraron un vinculo entre la participante y Stefi Roitman y denunciaron “acomodo”. Según trascendió minutos después de su performance, Jacinta tiene un negocio llamado “Chapa y pintura”, en el cual realiza tratamientos de belleza de pestañas y cejas. Al parecer, Roitman, encargada de los contenidos digitales del certamen, sería asidua a este centro estético, junto con su hermana, quienes aceptaron como canje estos servicios.

Además, los cibernautas resaltaron la elección de la temprana cantante, ya que el interprete de “Tan Enamorados” no estaba entre los planes previos de la mujer: “La verdad que admiro y respeto a todos, pero me encanta mucho Lali, me encanta mucho Mau y Ricky, estaría peleado entre ellos dos”.

También hay quienes apuntan a una relación de amistad entre las chicas, aunque ni las involucradas ni nadie de la producción de Telefe se ha referido al tema, la participación en La Voz de Jacinta podría ser considerada como una competencia desleal debido a su vínculo con la familia Montaner, aunque según lo demostrado por la joven de 29 años, talento le sobra para poder defenderse en el reality.