El descargo de la mendocina de “La Voz”: se enojó porque le criticaron haberse ido con Mau y Ricky y no con Lali

Este domingo se vivió una gala de “La Voz Argentina” que marcó a todos los mendocinos y es que se presentó Esperanza Careri, la joven de 21 años oriunda de San Martín que la rompió con su interpretación en inglés. Ella conquistó a los cuatro coaches del reality pero su elección final no gustó en las redes, la criticaron y ella contestó.

Espe, como le dicen sus amigos y familiares, hizo una versión de “Feeling good”, canción que han interpretado Nina Simone, John Coltrane o Michael Bublé, entre otros artistas. Apenas comenzó a cantar se dieron vuelta Mau y Ricky Montaner y, poco a poco, también lo hicieron Ricardo Montaner, Soledad y Lali Espósito.

Todos se mostraron sorprendidos de la impresionante voz de la artista mendocina y cada uno de los jurados intentaron convencerla de que se fuera a su team. Con nervios visibles y después de cantar otro tema en español, Careri hizo pública su admiración por Lali pero decidió irse con los hermanos reconocidos que trabajan juntos.

Y al parecer, la elección de Esperanza no gustó para nada en redes sociales. Fueron muchas las personas que la criticaron por no haberse ido con la actriz protagonista de la ficción “Esperanza mía” y ella no dudó en contestarles con varios mensajes en Twitter.

Además, la joven estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo evidenció trato despectivo por su físico, algo que, según reveló frente a las cámaras de Telefe, ha sufrido desde niña.