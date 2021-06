Con su música e historia de vida, Francisco Benítez hizo llorar a todos en La Voz Argentina

Este domingo en “La Voz Argentina” se vivió un momento de mucha emoción en los integrantes del jurado, ya que Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad Pastoriutti, Lali Esposito no pudieron contener las lágrimas con la emocionante voz de Francisco Benítez y con su historia de vida.

El joven, oriundo de Colonia Tirolesa, provincia de Córdoba, confesó en su presentación que padece tartamudez: “Trabajo en una Cooperativa eléctrica, soy un chico que tiene problemas de tartamudez desde los 6 años. No quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie y llegó un punto que no quería estar más en este mundo. Rocío, mi novia, me impulsó a venir y ahora vamos a ser papás”, dijo Francisco, quien agregó: “Cantar me hace olvidarme de todo. Mi sueño, además de ser cantante, es tener mi familia”.

Con su versión de “Todo cambia” (canción compuesta por el músico chileno Julio Numhauser Navarro, pero que tiene su interpretación mas célebre en la voz de Mercedes Sosa) Benítez logró que todos los miembros del jurado se dieran vuelta. “Explícame por qué me hiciste llorar”, le solicitó un visiblemente emocionado Montaner.

“No sé como explicar, quería llegarles. La música me salvó, lo que no puedo decir lo canto para que le llegue a la gente”, expresó el cordobés, que minutos después protagonizó un emotivo dueto con el cantante argentino, interpretando su canción “Bésame”.

“Hay mucha gente que canta hermoso y hay gente específica que Dios elige. Este programa está hecho para que gente como tu pueda llevarle un mensaje de amor y esperanza. No hace falta que hables ni digas más nada, lo que dijiste cuando cantaste, lo dijiste todo”, le dijo Mau Montaner.

Captura de Video | Web

“Estoy con un nudo en la garganta, elegiste una canción muy especial para nuestro país. La mejor versión es la de Mercedes Sosa y la tuya no está tan lejos. Lo que me emociona de vos es que te transformas”, le confesó “La Sole”, quien finalmente fue la elegida por el joven de 23 años: “Vengo de un ambiente del folclore, así que me voy con la Sole”.