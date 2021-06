“Normalizar todos los cuerpos”, el hermoso mensaje de aceptación que dio Naza Vélez desde su cama y en ropa interior verde militar

Nazarena Vélez fue una de las vedettes más deseadas en décadas pasadas, su cuerpo respetaba las medidas creídas como las correctas para ser bella pero con el tiempo, todo eso le jugó en contra. La artista se convirtió en el punto de críticas por su cambio de peso y por no tener esa imagen estereotipada de belleza. Todos conceptos erróneos que hoy ella tira a la basura y se muestra feliz, tal cual es.

Con 46 años y tres hijos, la actriz y productora teatral no duda en mostrarse con sus curvas hermosas y reales, con su cuerpo que la acompaña día a día y no la castiga por las dietas milagrosas que hizo ni los polvitos mágicos que consumió.

Como lo hizo este fin de semana, que compartió dos bellas postales desde la cama, con un conjunto de lencería sexy, en color verde militar. Ella se expuso con sus marcas más íntimas y abrió su corazón con un mensaje de aceptación.

“Normalizar todos los cuerpos. Nunca quise a mis estrías. Es más las ODIE toda la vida pero son recuerdo de mis embarazos y yo AMO con toda mi alma a mis hijxs x eso hoy no las quiero pero si las acepto, xq ME ACEPTO cada día un poco más”, escribió.

Y sumó un golpe de realidad para muchos: “El resto es morfi. Xq también amo morfar”. A lo que le siguió una reflexión para sus 1.8 millones de seguidores: “Y vos? Te aceptás? Es largo el camino pero te juro que se puede. Siempre SE PUEDE”.

Nazarena es dueña de un humor único y eso la mantiene tan viva como antes; un carácter distintivos que lo refleja en cada pose y epígrafe divertido que escoge escribir en sus publicaciones de Instagram. Los complejos por su cuerpo ya los dejó atrás y se muestra al natural y feliz.

Como lo hizo desde su jardín, de espaldas a la cámara y con calzas bien ajustadas de estampado animal print en azules y celestes. “Acá mostrando toda la carnaza para no perder la costumbre”, escribió junto al hashtag #micuerpomidecisión.

“Hasta los pies me criticaron. Hoy miro para atrás y me da mucha pena lo esclava que fui de mi imagen, del odio propio y ajeno... Agradezco hoy, a mis 46 años y después de tanto, poder contarte que se puede ser Feliz así tal como sos. Y al que no le guste que mire para otro lado. Mi cuerpo no quiere tu opinión, mi cuerpo mi decisión”, reflexionó hace un tiempo atrás Nazarena.