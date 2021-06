A Jimena Barón le dio calor y se quedó en tanga tiro alto rosa y top blanco en el comedor de su casa

Jimena Barón volvió con todo a la vida en público. Tras su ausencia por más de nueve meses de las redes y los medios, la artista redobló su apuesta sensual, artística y mediática. Está como jurado de “La academia” y enamora a todos en Instagram con sus fotos en poca ropa.

“Flor de involución” fue la canción con la que la música volvió al ruedo y hace solo semanas volvió a romper récords de escuchas y visualizaciones con “Ya no te extraño” y es que sus 5.7 millones de seguidores la apoyan incondicionalmente y todo lo que ella hace lo convierten en tendencia.

Como a muchos de sus looks ardientes y extravagantes que muestra en la pantalla chica, en “Showmatch”. Jimena se produce como ninguna otra para aparecer en la tele y cuando vuelve a su casa muestra su verdadera comodidad: ropa interior, cero maquillaje y pelo suelto.

La madre de Morrison “Momo” Osvaldo protagonizó una producción casera de fotos con la levantó la temperatura del domingo invernal. Sentada en la mesa de su departamento, Jmena entró en calor y decidió sacarse el sweater y mostrarse en ropa interior y un top blanco cortísimo que casi deja ver sus lolas.

La artista híper sensual tiene una tanga tiro alto de color rosa y sus fans no pudieron no comentarle su trabajada figura, además de sus tatuajes y piercing en el ombligo. A la vez que insistieron en saber a cuál de sus ex le dedicaba el mensaje y la seguidilla de fotos.

Y es que como epígrafe, la artista escribió: “Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño”.