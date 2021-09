¿Problemas en el show de La Voz Argentina? Apuntaron duro contra el recital vía streaming

Hoy en la tarde, a las 17 exactamente, comenzaron las funciones por streaming del show de La Voz Argentina 2021. Cerca del segundo evento, programado para las 20.30, los usuarios de Twitter se volcaron a la red social para detallar los problemas que estaban teniendo con la plataforma por donde debían ser capaces de ver la presentación.

La presentación estuvo a cargo de Marley y fue acompañada por los cuatro finalistas de cada Team. “¡A minutos del gran show! Conseguí tus entradas y disfrutá de las mejores voces de #LaVozArgentina vía streaming”, publicaron en la página oficial y los mensajes de los usuarios comenzaron a acumularse.

“No funciona el streaming, no termina de cargar el reproductor”, comentó un seguidor y otro aclaró: “Estamos todos iguales #LaVozArgentina no se puede acceder al show”. Los mensajes siguieron: “No carga la página loco”, “No funciona”, “Se escucha horrible”, fueron algunos de los tantos.

¡A MINUTOS DEL GRAN SHOW! 💥 Conseguí tus entradas en https://t.co/KUBEnKJ9e4 y disfrutá de las mejores voces de #LaVozArgentina vía streaming 🔥😍⚡️ pic.twitter.com/JCJtKUsehm — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 18, 2021

El concierto de La Voz Argentina

Se presentaron 17 intérpretes a quienes se le sumó la querida Soledad Pastorutti, como artista invitada.

😍 @sole_pastorutti te invita a disfrutar del show EN VIVO vía streaming con los mejores cantantes de #LaVozArgentina 🔥 ¡IMPERDIBLE! ⚡️ Si todavía no tenés tu entrada, conseguila en https://t.co/2YIppXlFFv y viví una experiencia única HOY a las 20:30 🤟🏻💥 pic.twitter.com/hBA0HlDF83 — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 18, 2021

Santiago Borda, Steffania Uttaro, Ignacio Sagalá, el dúo de los hermanos Denis y Axel Ortiz, Magdalena Cullen, Marcos Olaguibet, Luna Suárez, Alex Freidig, Margarita López, Jacinta Sandoval, Lautaro Cabrera y Patricio Mai fueron algunos de los intérpretes.

Sumados a ellos: Luz Gaggi, Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza quienes fueron finalistas junto al ganador del team Soledad, Francisco Benítez.