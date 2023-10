La mendocina Esperanza Careri pasó de La Voz a Got Talent y sigue buscando su gran oportunidad

Esperanza Careri no pierde la esperanza de pegarla en la música y ahora hace un nuevo intento en Got Talent Argentina. La mendocina ya pasó por La Voz, con un excelente desempeño, pero no le alcanzó para llegar a la final, ahora tuvo su revancha frente al jurado conformado por Abel Pintos, La Joaqui, Flor Peña y Emir Abdul.

Con un look renovado, la mendocina se plantó en el escenario con su banda y cantó un tema propio que se llama “Criminalgona”. Su impactante voz no logró convencer a Abel Pintos que en medio de la presentación le hizo saber que no le gustaba mucho, con una durísima cruz roja.

A la hora de las devoluciones, el resto de los jurados fueron más benévolos. Flor Peña destacó el arranque de la canción, pero fue crítica con el resto. La actriz le sugirió que esté más liviana, refiriéndose a lo forzado de su performance. Emir le habló de su ángel y le preguntó si podía ser su coreógrafo. La joven reconoció que no sabe bailar, y él le ofreció armarle las coreos de su show.

La Joaqui, por su parte, destacó la libertad de la joven, y su desparpajo a la hora de mostrarse. Pero el más duro de enfrentar era, sin dudas, Abel Pintos. Con la cruz roja brillando en todo su esplendor, había que esperar su devolución.

Más que como jurado y músico, Abel habló como productor y le habló directamente al joven que acompañaba a Esperanza y a quien ella presentó como su productor. El jurado destacó el talento de Esperanza, pero “hay mucho por ordenar”, sentenció.

Abel Pintos no quedó conforme con la participación de Esperanza Careri

Pese a la cruz, y a algunas críticas en las devoluciones, la mendocina pasó de etapa y ahora habrá que ver si se la juega de nuevo con algo suyo o va a lo seguro, con su próxima presentación.

“Criminalgona”, el clip que incluyó polémica en su presentación

Luego de su paso por La Voz y con algún resto de fama todavía en el aire, Esperanza Careri publicó un video que causó revuelo en las redes. En el clip se la ve a ella caminando por un descampado y de pronto se escuchan tiros. Luego, la joven relata cómo fue llevada por la policía a declarar.

Todo parecía real y muy serio, hasta que se supo que todo era parte del marketing para presentar, justamente, este tema que cantó en Got Talente Argentina, “Criminalgona”.

