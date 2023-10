Escandalosa denuncia de Esperanza Careri contra Telefe tras su paso por “Got Talent” y “La Voz Argentina”

Esperanza Careri se hizo conocida tras su paso por La Voz Argentina (Telefe), donde tomó gran notoriedad por su increíble voz. Con la experiencia de ese reality y de Canta Conmigo Ahora (Eltrece), se presentó en Got Talent Argentina (Telefe) donde le fue muy bien con los jurados, pero en las últimas horas hizo una tremenda denuncia en contra de la producción.

La presentación de la mendocina en el programa de talentos de Telefe se vio el martes por la noche y su performance enloqueció a Emir Abdul y a La Joaqui, incluso Florencia Peña tuvo palabras de afecto para con la joven artista.

El único que le bajó el pulgar fue Abel Pintos, quien le dio una cruz roja, pero sus compañeros lograron que cambie de opinión y Esperanza pasó de ronda con el visto bueno de los cuatro jurados.

Sin embargo, en las últimas horas se enteró, y de la peor manera, que no volverá a aparecer en el reality porque quedó afuera. Desde la producción no volvieron a convocarla para la ronda siguiente y todo el ciclo ya fue grabado, con el final incluído.

Esperanza Careri en Got Talent Argentina

Esperanza Careri apuntó sin filtros contra Telefe por dejarla afuera de Got Talent Argentina sin aviso

Visiblemente molesta con la situación, Esperanza se volcó a sus redes sociales y contó todo, sin filtros. En Instagram tiene más de 59 mil seguidores que logró captar con su talento y fue con ellos compartió toda su verdad.

Pese a que allí se abrió a contarlo todo, decidió borrar los videos que subió a sus historias, pero la cuenta de Instagram Mundo Famosos las replicó en sus redes. En los clips, Esperanza confesó que no la trataron bien cuando formó parte de La Voz Argentina y ahora le ocurrió algo similar con Got Talent.

“A mi no me trataron bien, y cuando estuve en La Voz tampoco”, expuso la mendocina y resaltó: “Hubo momentos muy feos y mucha mano negra, mucha cosa por detrás, horrible”.

Careri explicó que ellos grabaron su presentación, la que salió al aire la noche del martes, en el mes de abril. Al verse en televisión y ante las consultas que recibió de sus seguidores y allegados, preguntó cómo seguía el tema y se enteró que la dejaron afuera del programa.

“Me dicen que no, que ya está todo grabado, así que no me van a ver en televisión. Estaba intentando ponerle filtros a la situación, pero no me van a ver y ni siquieran me van a dar la posibilidad de esa ‘revancha’ que dicen que estoy teniendo”, contó entre lágrimas.

“Me dijeron que quedé afuera de la competencia. Por qué me pasan... no lo entiendo. Y sin avisarme, cero tacto, cero humanidad. Estoy intentando salir de una muy difícil, metiéndole ficha a mi proyecto personal, con mis canciones y esto me tira para atrás”, cerró en los posteos que borró de su cuenta verificada y en la que no compartió nada de Got Talent.

Esperanza Careri conta Telefe. Captura del video.

Seguí leyendo