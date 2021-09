Marley subió un video jugando con Mirko y Lali en su lujosa casa

Hace unos días, la cantante argentina Lali Esposito visitó la casa de Marley y el conductor subió un video a sus redes sociales. La visita se concretó porque Mirko, el hijo de Marley, quería mostrarle un regalo a la cantante.

En el divertido video que el conductor compartió se la puede ver a Lali sentada en el piso jugando con Mirko. La joven está sentada junto a la creación del pequeño, mientras Mirko le explica a la artista “la torre con rotonda” que creó para ella.

El interior de la casa de Marley. / Gentileza

En las imágenes puede verse un sector cercano al living donde el infante tiene sus juguetes tirados por doquier. Además en los alrededores de los sillones se encuentran bloques y más juguetes del niño.

“Es espectacular Mirko, y para, ¿esta obra me la has dedicado a mí?, ¿has pensado en mi para crear esta rotonda?” le pregunta la artista al pequeño y agrega, “Me muero, me das un abrazo por esta rotonda tan espectacular que hiciste”. Luego de esto, el niño se avergüenza y comienza a correr por la casa lo que permite que los seguidores virtuales hayan podido apreciar algunos detalles de la misma.

Cuando la famosa cantante pop sigue a Mirko por la casa pueden verse algunas cajas apiladas en los pasillos, más juguetes y muchos artículos infantiles desparramados por ahí. Claramente se aprecia quien manda y predomina sus actividades en la casa.

En los comentarios del video publicado, los usuarios expresan el cariño hacia el niño “Que muñeco hermoso, es para comerlo a besos” y “Muero de ternura” son algunos de los mensajes. Además muchos de los seguidores manifestaban entender el enamoramiento del niño por la joven diciendo “Mirko somos todos” y “Todos estuvimos enamorados de Lali”.