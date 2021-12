Moria Casán confirmó que se casó con Pato Galmarini, el suegro de Sergio Massa

Luego de viajar con Marley a Las Vegas y disfrutar de un paseo internacional, Moría Casán regresó a Argentina para sumarse nuevamente al elenco de “Brujas” y mientras tanto, anunció que se casó con su novio el Pato Galmarini.

La One habló con Clarín y no dudó en dar detalles de la sorpresiva noticia que impactó en el mundo del espectáculo.

Luego de seis meses de que se hiciera pública la relación, la influencer y su novio de 79 años confirmaron que se casaron. La primicia la tuvo Lío Pecoraro y luego fue confirmada por la madre de Sofía Gala.

“¿Es esto real? ¿Te casaste?”, consultó el medio nacional a la conductora de “Moria es Moria” (El Nueve) y ella no dudó en responder: “Sí, en reunión familiar privada”.

Luego agregó: “La ceremonia fue de nosotros dos con alguien que nos unió, después celebración y luego cancha de Boca a celebrar con 8 goles a 1. ¡¡¡Era la primera vez que iba a la cancha!!!”, dijo entusiasmada.

El mensaje de feliz cumpleaños de Moria Casán para Pato Galmarini.

Consultada sobre dónde se irán para festejar la luna de miel, la capocómica aseguró: “A fin de año vamos invitados por Sergio (Massa) y Malena (Galmarini, hija de Fernando), a Pinamar. Tengo nada más que esos días por la tele y el teatro”.

Pero la mediática no descarta realizar un gran viaje con su flamante marido a Europa: “Galmarini y yo morimos por ir. Iríamos a visitar a Benito Paolucci, que juega al rugby en Italia y es uno de sus 11 nietos, hijo de Bernardita”, precisó la entrevistada.

"La one" alentando desde el palco.

Casán comentó, en su viaje con Marley en “Por el Mundo” que su novio ya le había hablado de algo más serio: “Me ofreció casamiento, pero me parece que maneja muy bien la ironía. Es mi profesor de historia, tenemos que seguir con las clases de historia del peronismo que estamos a full. Qué sé yo, estamos divinos, absolutamente enamorados y le mandamos besito”, reveló La One.

Para cerrar, Moria se mostró feliz por su gran momento personal: “La química que tenemos con Galma nos sorprendió y sigue sorprendiendo. Él me buscó, me llamó, me persiguió y me consiguió. Me conquistó su ética, lealtad incondicional a sus ideas y que haya sido mi profe de historia virtual. Comenzó en blanco y negro, con mucho pasado y fue pasando por todos los matices hasta llegar al presente. Somos pasado, presente aggiornado y sublimado. Final feliz y fueron felices, pero no comieron perdices”.