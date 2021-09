Moria Casán habló sobre su relación con Pato Galmarini y lanzó una confesión hot: “Tiene...”

Hace unos meses trascendió el rumor de una posible relación amorosa entre Moria Casán y Pato Galmarini. Tras un breve silencio, la diva ya no oculta sus sentimientos y se la ha podido ver de la mano con el activista político paseando por las calles de Buenos Aires.

Este domingo, en una nota con Reynaldo Sietecase en su nuevo programa de Telefe, Moria habló de cómo es su relación junto a “El Pato” y sorprendió con una pícara confesión en torno a la intimidad de la pareja: “Tiene mucha más polenta”, deslizó la conductora con el propósito de barrer con toda clase de prejuicios en torno al sexo en la adultez.

“Creo que la edad es una cosa que no se elige, es una cuestión de actitud. Estoy con un hombre que me hace muy bien, con un profe de historia. Practicamos el verticalismo y el horizontalismo…”, reveló La One.

“Estoy con este hombre con el que estamos armando la revolución de la resistencia en la adultez. Todo el mundo, la gente nos para, la gente mayor… le decimos, ‘se recontra puede’. Tiene el sabor de la adolescencia, tiene mucha más polenta. Lo siento pero no te lo podría explicar”, afirmó Casán.

El nuevo romance de Moria Casán. Foto: Revista Caras.

Y cerró el tema haciendo una reflexión muy personal: “He tenido mucha empatía por la gente que era marginada por la sociedad y yo me siento también una marginada pese a ser tan integrada. me siento una outsider una insider. Me siento afuera en mi cabeza. Mi cabeza siempre fue una cosa que no correspondía a mi cuerpo, o lo que no correspondía para la gente. Puse un lugar muy rupturista como ‘Playa Franca’, que era para vencer prejuicios”.

Recordemos que Fernando “Pato” Galmarini, es un funcionario político de 79 años que tiene lazos familiares con Sergio Massa, ya que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina está casado con su hija Malena, la actual presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos SA.