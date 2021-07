El detalle en las fotos de Moria Casán lavando los platos que sus fans no le dejaron pasar

Días atrás, Moria Casán se mostró en sus redes sociales disfrutando de una cita romántica con su pareja, Fernando “El Pato” Galmarini, en la comodidad de su casa y al natural. En la serie de fotos se la ve lavando los platos pero sus seguidores descubrieron algo en las tomas y no se lo dejaron pasar.

“Yo en trance #Doña. Lavando un plato. ‘A lo que he llegado, ¿vio? Secuencia y consecuencia del #crush”, escribió La One junto a las tomas que hizo su novio. Son tres fotografías en las que ella pone distintas caras no muy sonrientes, con platos y esponja en mano.

Su look deportivo con un conjunto negro, transparencias, estrellas y recortes en rosa no desviaron la atención de los usuarios de las redes, quienes se detuvieron en un detalle particular: no estaba saliendo agua de la canilla. Y desde un primer comentario, en todos los demás se leyó la desconfianza ante la veracidad de Moria haciendo las tareas del hogar.

“La canilla está cerrada, Mo”, “Mmmmmmm nunca salió agua de esa canilla jajajajajaj”, fueron de los mensajes que recibió la capocómica mientras que otros especularon que que la diva solo utiliza agua para enjuagar la vajilla y mientras los está limpiando.

A la vez, otros de sus fanáticos opinaron sobre la actividad que estaba realizando, una que todas las personas hacen en sus casas y ella la compartió como una novedad: “La mayoría de las mujeres lavamos los platos y, como dice el refrán, no se te van a caer los anillos”.

Respecto a su look, la aplaudieron fuerte y la consideraron “la vedette del pueblo”: “Sos puro glamour hasta lavando los platos”, “Sos una diosa de carne y hueso, de las de hoy... que hasta platos lavan. Genia. Sos lo más”.

Moria Casán está felizmente en pareja con el suegro de Sergio Massa, el histórico dirigente peronista que acompañó a Carlos Menem en su primer período como presidente de la Argentina.