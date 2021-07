Con 9 meses de embarazo, Pampita cumplió su deseo y bailó en el caño

Luego de que Barby Franco le revelara a Pampita que estaba realizando un arduo entrenamiento para el “pole dance” de “La Academia”, la conductora le sugirió a la producción traer un caño para practicar en el estudio donde se graba su ciclo de Net TV.

Este jueves le cumplieron el deseo a la modelo y, en su ciclo “Pampita Online”, se destacó la presencia de un caño en el medio del estudio. La actual jurado de Showmatch se animó a bailar y sorprendió a sus compañeros, quiénes le exigían que tenga cuidado con su panza.

Pese a estar en la cuenta regresiva para dar a luz a su primera hija junto a Roberto García Moritán, Carolina se sacó las ganas y realizó una improvisada coreografía: “Yo no puedo hacer mucho, me van a tener que ayudar a pararme, hago lo que puedo con la panza, aunque no me vea muy sexy”.

“No puedo subir, Gabriel. Me tenés que ayudar porque quedé trabada acá”, le pidió a su panelista, Gabriel Oliveri, quien la asistió. “Ay, no era para mí esto”, cerró Pampita, en un momento divertido de su programa.

Luego, Ardohain reveló: “Yo quería bailar más, quería dar muchas vueltas y subirme hasta el punto más alto pero mi obstetra no me dejó. Me pidió que tenga cuidado porque podía romper bolsa acá mismo”, confesó la modelo. De este modo, decidió hacerle caso a su doctor y no hizo ningún tipo de truco.

Quienes si se prendieron a danzar alrededor del caño fueron sus panelistas Olivieri, Cora de Barbieri, Pablo Muney y la mencionada Barby Franco, que con sus piruetas fue la que mas se destacó de todos los presentes.

Recordemos que Pampita está transitando su noveno mes de embarazo, que quedará registrado en formato reality y será estrenado próximamente. Sobre esto, la conductora recibió muchas críticas, una d elas últimas fue la de Flor de la V, quien dijo que “Pampita es una máquina de facturar, ella te va a vender la placenta apenas salga la beba del cuerpo”.