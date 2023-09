“Vas a tener que hacerte fuerte”: así está hoy la participante de GH que se enteró en vivo sobre Las Torres Gemelas

Hace 22 años, el atentado a las Torres Gemelas, en Nueva York, cambió el mundo para siempre. Y también al mismo tiempo Carolina Chiappetta, una participante recién eliminada de “Gran Hermano”, pasó a ser la protagonista de uno de los momentos más populares y recordados de la televisión argentina.

Es que la joven, después de pasar meses encerrada en la casa del reality, salió al exterior y la primera persona que la recibió fue Soledad Silveyra, por entonces conductora del ciclo. Lejos de transmitirle tranquilidad, Solita fue “directo al hueso” y sorprendió a Carolina con la triste noticia de los atentados ocurridos en Estados Unidos, quizá la primera tragedia vista en vivo y en directo -gracias a la tecnología- en todo el planeta.

Si la gente que seguía los ataques terroristas por TV poco entendía, Carolina llegó a pensar que una guerra se había desencadenado en el mundo o que su exnovio había fallecido en uno de los aviones, al menos a partir de lo que dijo Soledad Silveyra.

“Caro, estuviste 43 días en la casa y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero: dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas, se derrumbaron. Imaginate cómo está el mundo, estamos todos rogando por la paz. Vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros, te imaginarás el estado en el que se encuentra el pueblo norteamericano”, manifestó la conductora, ante la mirada atónita de la concursante.

Desde entonces, los usuarios suelen reflotar este bizarro momento en cada aniversario del 11S. Sin embargo, Carolina hoy está lejos de renegar de ese pasado.

En un pasado diálogo con Infobae, Carolina recordó aquel insólito momento que cada años se hace un meme viral en Twitter y WhatsApp. “A veces me da mucha ternura y me dan ganas de decirme a mí ahí ‘tranquila, que no pasa nada’ porque el miedo que sentí en ese momento...”, detalló la exparticipante de GH, hoy de 44 años.

Carolina Chiappetta era participante del reality aquel 11 del septiembre de 2001. Foto Captura: Instagram / @carochiappetta

“Yo salí de estar encerrada, vos imaginate el contexto… Salía de estar 50 días encerrada, la gente, la primera que veo que me abraza es ella. Me dice ‘tranquila’, me entra a hacer preguntas de mi experiencia por la casa. Después me pregunta por un exnovio con el cual yo me peleé para entrar y me pega lo de las Torres Gemelas justo al lado”, explicó la ex participante.

Y agregó: “Entonces yo en todo momento pensaba que este pibe había muerto en un avión”.

