Soledad Silveyra se emocionó al aire al recordar a Silvina Luna, a quien conoció en Gran Hermano 2001

La noticia del fallecimiento de Silvina Luna a los 43 años, debido a complicaciones de operaciones realizadas por el Dr. Aníbal Lotocki, ha ocasionado una profunda tristeza en la farándula argentina.

Una de las personalidades que se quebró al hablar de su relación con la modelo fue Soledad Silveyra, quien compartió sus sentimientos en el programa “Socios del Espectáculo”.

“Ayer al mediodía me dijeron ‘se murió Silvina’. Me querían sacar al aire de algunos lugares, pero yo no podía ni procesarlo todavía. Yo estaba segura que Silvina salía de esta. Estaba segura”, comenzó expresando Soledad Silveyra, visiblemente angustiada por la noticia.

La actriz reveló que había enviado un video a Silvina Luna mientras esta se encontraba internada, deseándole una pronta recuperación.

“Me mató esta noticia porque no se puede creer. Ella siempre fue tan simpática, tan buena y amorosa... Así era Silvina. Era muy hermosa ella”, continuó Silveyra.

Soledad Silveyra recordó el inicio de la fama de Silvina Luna, que comenzó con su participación en el programa “Gran Hermano” en el año 2001, reality que Solita conducía.

Durante su relato, la actriz se quebró en llanto y expresó: “Me angustia, perdón. Fue una angustia muy fuerte porque no me lo esperaba para nada. Estaba segura de que ella salía. Todavía no lo puedo creer. Cuando me dijeron quedé todo el día golpeada”.

Soledad Silveyra reveló el viaje que pudo haber hecho junto a Silvina Luna

La actriz también compartió un momento en el que estuvo cerca de viajar con Silvina Luna cuando esta se dirigía a realizar un retiro espiritual en el extranjero.

“Silvina estaba mucho con la meditación, el budismo y el yoga. Yo en su momento la llamé, me comuniqué por redes en realidad, porque estaba dispuesta a irme con ella”, explicó Silveyra.

Silvina Luna en Gran Hermano

Finalmente, Soledad Silveyra expresó su incredulidad ante la trágica noticia: “Me pareció que el lugar era divino. Se veía mucha paz. No puedo creer que esté hablando de esto. Es muy fuerte”.

La actriz también recordó su última dedicatoria a Silvina Luna: “Mi niña querida, los ángeles te esperan para sanarte todo el dolor”.

