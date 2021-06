“Me mentiste todo este tiempo”, el insólito reproche de Diego Brancatelli a Carolina Losada

La noticia de la baja de Carolina Losada de “Intratables” (América) para meterse a hacer política sorprendió a sus compañeros que la saludaron y le desearon lo mejor.

Con la misma intención pero con ganas de decir más, Diego Brancatelli le recriminó a la rubia que se iba a unir a un partido político que, según él, ella negó anteriormente.

Losada es precandidata a senadora nacional por Santa Fe por Juntos por el Cambio y por esa razón Brancatelli le dijo en el aire de América: “Te lo dije fuera de cámara y ahora te lo digo para la cámara, te lo digo en serio, más allá de que va a venir un cuestionamiento que te quiero consultar, pero de verdad, de corazón, hoy estás repitiendo hace años, que hay que meter los pies en el barro, que hay que salir a militar, ir a los barrios que más lo necesitan, hablar con la gente, tratar de ayudarlos”, detalló el periodista.

Luego agregó: “Yo en silencio ayudo un montón a diario, y ese compromiso no me hace ser menos periodista…Digo, que tal vez vos ninguneaste o, muchas veces, me quisiste bajar el precio, te felicito por haberte animado a comprometerte y dar un paso hacia adelante. Quiero que te vaya bien y todos vamos a tratar de ayudarte para que te vaya bien”, indicó el panelista.

Pero fue por más y en un momento Diego comenzó a recriminar a Losada: “Yo siento que mentiste todo este tiempo. A mí y a un montón de gente, porque yo muchas veces discutí con vos que se notaba cual era tu postura política, siempre dijiste ‘yo no soy esto, soy anti esto’. Y hoy estás en un partido que siempre te dije que eras. Entonces, o me mentiste en su momento o ahora cómo vas a hacer para militar en un partido que negaste todo este tiempo”, le recriminó el periodista.

Muy tranquila y decidida la rosarina dijo: “El tema de los candidatos a los que le surge la militancia de un día para el otro, eso es lo raro”, sostuvo. “Diego, yo toda la vida, desde que me conocés, dije lo que pensaba. Yo siempre fui sincera y honesta. Hasta este momento estaba trabajando como periodista y no estaba afiliada a ningún partido político. Más allá de que yo, obviamente todos tenemos nuestra ideología, todos pensamos de una manera”, aclaró la mujer.

Molesto con la respuesta Brancatelli exclamó: “Nunca lo asumiste frente a la gente. Sé honesta ante la gente”, dijo el hombre a lo que Losada respondió: “Soy honesta, por eso me tomo una licencia, no vengo a militarte la pantalla. Vos, en cambio, no te tomaste una licencia. Vos estás siendo periodista y funcionario al mismo tiempo”, dijo la periodista sobre el trabajo que tiene Diego en la municipalidad de Pilar.

Finalmente Fabián Doman tuvo que intervenir para calmar los ánimos de los panelistas que no dejaban de hablar.