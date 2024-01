Diego Brancatelli se quejó de que Mar del Plata está “más linda” y le recordaron que vacaciona en Miami y París

El periodista Diego Brancatelli se convirtió en tendencia en la red social X a raíz de una queja insólita: no quiere que haya opciones “top” en Mar del Plata. Entonces, el diputado por la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo (La Libertad Avanza), le recordó al militante kirchnerista que se va de vacaciones al exterior, a destinos como Miami (Estados Unidos) y París (Francia), dando lugar a un tenso cruce tuitero.

La queja de Diego Brancatelli contra Mar del Plata

A través de un posteo en X, Diego Brancatelli, actual panelista en C5N, expresó sus críticas respecto a novedades que se presentaron en la temporada 2024 en Mar del Plata. “Dejen de querer hacer de Mar del Plata la Punta del Este Argentina… La Feliz es y será la Playa del Pueblo, donde van los trabajadores y los sectores más populares de todo el país!!”, escribió el periodista K.

Su reclamo era por dos artículos periodísticos que mostraban cómo se reinventaba la ciudad balnearia. Una publicación definía a “Chapadmalal como el destino top para los jóvenes en los afterbeach” y la otra se refería a un nuevo restaurante que, en su menú, ofrece “tartar de salame tandilero” y “medialunas de anchoas”.

“A lo que voy es: “Medialuna de anchoaaaaaa??? afterbeach??? Andá !!!! MdP son los churros de Manolo y caminar por la peatonal para terminar en Montecatini”, lanzó el comunicador, famoso por su militancia kirchnerista.

Diego Brancatelli se queja de que Mar del Plata tenga opciones "top" y lo ubicaron con sus vacaciones en el exterior (X)

La repercusión de la publicación derivó en la respuesta de Agustín Romo, diputado de LLA en Buenos Aires, quien recordó las vacaciones de Brancatelli en el exterior con dos fotos. “¿Cuál sería el problema de que Mar del Plata tenga opciones cada vez más lindas para irse de vacaciones? Solamente los otros países pueden tener lugares lindos? Te molesta que Argentina tenga lugares lindos? Encima lo decís mientras vos te vas de vacaciones a Miami y a París”.

Brancatelli no se aguantó la chicana y le contestó a Romo lo siguiente: “Ay, ay, Agustín. Siempre en cosas importantes vos. Como tu presidente. Fue parte de una consigna. Como pasa con los palermitanos. ¿Vos comés medialunas de anchoa? ¿Es para MdP eso? Amo MdP. Voy varias veces por año y seguiré yendo. Y sí. Viajo a donde se me canta. ¿Somos libres o no?”.

El diputado libertario ubicó al periodista en otro posteo: “Es tu Presidente también. Te contradecís en el mismo tuit. No, no como medialunas de anchoa. No, no hay ningún problema con comer medialunas de anchoa. Sí, podés viajar a donde quieras. Sí, sos libre, como lo es alguien que quiere vender medialunas de anchoa. Muy interesante que hables del concepto palermitano. Eso existe por ustedes, diría Iorio”.

Diego Brancatelli se queja de que Mar del Plata tenga opciones "top" y lo ubicaron con sus vacaciones en el exterior (X)

Además, el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, defendió las propuestas de Mar del Plata que a Brancatelli no le gustan. “Hace años promovemos nuevas experiencias para los que visitan Mar del Plata, por eso los jóvenes volvieron a elegirnos. Porque siempre entendimos que más visitantes es más laburo para los marplatenses. Hay propuestas para todos los gustos”, comentó también en X.

Hace años promovemos nuevas experiencias para los que visitan Mar del Plata, por eso los jóvenes volvieron a elegirnos. Porque siempre entendimos que más visitantes es más laburo para los marplatenses. Hay propuestas para todos los gustos! https://t.co/q2LSMu8dOM — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) January 19, 2024

