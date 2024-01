Dijo en Crónica que es profesora de inglés, criticó a Milei y no supo hablar en ese idioma

En uno de los tantos móviles, Crónica TV se volvió viral por el sorpresivo relato de una profesora de inglés que cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei pero, al momento de ser consultada en el idioma extranjero que maneja para sus alumnos, no supo qué responder.

En Crónica: la profesora de inglés que no supo hablar en inglés

El momento televisivo ocurrió el miércoles a las 14.10, cuando el periodista del canal Crónica estaba en la estación de Constitución buscando testimonios de la gente, mientras en el estudio se hablaba de la inflación y el costo de vida, según el Indec.

“¿Qué tal? Buenas, consulta. ¿Le alcanza el sueldo? ¿Llega a fin de mes?”, consultó el movilero a una mujer que estaba allí. La entrevistada dijo a cámara que trabaja como docente de inglés, pero al avanzar la charla no supo responder en ese idioma una pregunta sencilla acerca de cuánto cobra por dar clases.

“La verdad que no. Yo soy profesora de inglés. Yo trabajo para, digamos, la economía popular. La verdad no alcanza con un sueldo básico. Ayer me estaba diciendo un periodista de... de... La Nación. Me decía para que yo mintiera del país. Y yo le dije: ‘No voy a hablar con ustedes’”, contó la mujer en Crónica TV.

Entonces, el periodista le preguntó: “How much do you charge for lessons?”. Pero la docente de inglés no supo qué decir y se puso nerviosa: “Yes, the lesson, no tengo palabra en inglés para eso, please”.

El notero insistió, ahora traduciendo en español: “¿Cuánto sale la hora?”. La señora contestó: “Yo estoy cobrando económico, 2.000 pesos la hora, a domicilio voy. Y la verdad no puedo cobrar mucho”.

“¿Los argentinos hablamos bien en inglés o no entendemos nada?”, preguntó el periodista. Y la mujer señaló: “Y más o menos. Yo trabajo mucho con chicos de primario y les cuesta el inglés”.

“It’s very difficult”, bromeó el movilero, recordando la famosa frase de Carlos Tévez.

