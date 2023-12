“Estoy de reemplazo”: le preguntaron en C5N por qué estaba en la marcha contra Milei y estalló en risas

Un momento en la transmisión del canal de noticias C5N sorprendió a la periodista y los televidentes, ya que una joven dijo estar de “reemplazo” durante un corte de la ruta 3 en rechazo a las políticas de Javier Milei y encabezado por el dirigente Luis D’Elía.

Insólito momento en C5N: “Estoy de reemplazo”

En la mañana de este jueves, C5N cubría el corte de la ruta 3 a la altura de Isidro Casanova, partido bonaerense de La Matanza. La protesta contra las políticas de Javier Milei había sido convocada por Juan Carlos Alderete, secretario general de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), una organización que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); y el reconocido Luis D’Elía, referente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV).

El punto elegido de los manifestantes no fue al azar. Es que se trata del lugar donde ambos dirigentes piqueteros comenzaron las marchas (”El Matanzazo”) durante la crisis económica y social de 2001 que derivó en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Incluso, la transmisión televisiva destacaba: “Diciembre caliente: continúan las protestas contra el DNU de Milei”.

Somos Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el Sindicato de los Canillitas, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y agrupaciones de jubilados y pensionados eran algunos de los movilizados contra el DNU y el paquete de leyes de Milei.

La movilera de C5N se acercó a varias personas que participaban del corte de ruta, pero una joven se llevó todas las miradas por su inesperada respuesta y se hizo viral en las redes sociales, despertando opiniones varias y suspicacias.

“Buen día, ¿por qué estás acá?”, preguntó la notera a una chica presente en la protesta. La entrevistada se empezó a reír a cámara y declaró: “Porque estoy de reemplazo, no sé nada, no me pregunten”. Finalmente, la periodista siguió con otras personas allí convocadas para que expresaran su rechazo al DNU.

