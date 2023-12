Lloraba en C5N por las medidas de Milei y se fue del móvil entre risas: “¿Estamos al aire?”

Un momento transmitido en vivo por el canal C5N, conocido por la militancia a favor del kirchnerismo, generó viralización en las redes sociales debido a la actitud de un entrevistado. Es que empezó a llorar por las medidas de ajuste del presidente Javier Milei y se fue a las risas del móvil, en paralelo a una aclaración de la periodista: “¿Estamos al aire?”.

Lloraba por la crisis en C5N y terminó la entrevista entre risas

El episodio ocurrió esta mañana, pasados unos minutos de las 9, cuando la movilera de C5N, Agustina Peñalva, salió a hablar con la gente a la calle y pedirle su opinión sobre los últimos anuncios económicos del ministro Luis Caputo, sumado al aumento de los precios de combustibles.

“Naftazo sin aviso: aumento del 72% en una semana” y “Megadevaluación, impuestazo y recortes a los subsidios”, decían los títulos en el graph, mientras la periodista le ponía el micrófono a un taxista llamado Juan Bautista y le apoyaba la mano en el hombro.

“Esto es duro pero a mí lo que me preocupa es gente honesta, padre de familia que no puede dar una leche a sus hijos”, expresó el hombre, quien empezó a llorar. “Me acuerdo del 2001, lo que había pasado cuando se armó el problema y en 30 minutos estaba copada la Plaza de Mayo. ¿Qué pasó para estar repleto en tan poco tiempo? Y después me di cuenta que había mucha gente que no tenía trabajo, para comer. Muchas gracias por todo”, agregó el entrevistado.

“Gracias por lo que pude hablar. Tengo que estar orando por los humildes porque yo empecé de cero. Trabajo desde los 13 años y tengo 73″, contó.

La conductora en el estudio de C5N, Luciana Rubinska, dijo que estaba “quebrada” por lo escuchado en el móvil. Entonces, el taxista aportó: “Yo soy de C5N, toda la tarde lo veo. Ayer estuve viendo a Pablo Duggan, el que vino después de Minuto Uno. Lo único que hay que orar por los pobres que no se conviertan en chorros, por favor”.

“Muchas gracias. Ay, no, no lo puedo soportar”, dijo el hombre, y luego se fue saludando a pura risa, mientras la cámara lo seguía tomando en la estación de servicio.

“No sé si estamos al aire, perdón la prolijidad”, declaró la movilera Agustina Peñalva, a lo que Rubinska le dijo: “Sí, te estamos escuchando”.

El video se hizo viral en las redes sociales, generando ciertas suspicacias por lo visto en pantalla de C5N:

