Inesperado: Pablo Duggan defendió a Milei en C5N y se cruzó con sus panelistas

El triunfo de Javier Milei, quien asumirá como presidente de la Nación el 10 de diciembre, aún sigue generando acalorados debates al interior del oficialismo. En este caso, los periodistas de C5N tuvieron un fuerte cruce verbal, ya que una de las panelistas responsabilizó al libertario de los problemas económicos actuales, a pesar de que aún el presidente Alberto Fernández sigue en el poder.

El cruce en Duro de Domar de Pablo Duggan y Carla Czudnowsky por Milei

La discusión ocurrió al aire en el programa “Duro de domar” emitido el lunes por la noche, cuando la panelista Carla Czudnowsky dijo sobre Milei: “Si quería ser presidente, que se haga cargo. Él está tratando de desestabilizar desde la campaña, hace mucho tiempo”.

Al conductor Pablo Duggan no le gustó ese comentario, ya que el libertario recién tomará el poder el próximo 10 de diciembre, y saltó al cruce de compañera.

“Los problemas que tenemos hoy... pará, Carla. Me encantaría que fuera realidad que el Gobierno no tenga responsabilidad. ¿A la economía quién la maneja? No podés decir que la economía está así por Milei”, afirmó Duggan.

Czudnowsky insistió con su postura porque Milei “desestabiliza” y acusó a Duggan de defender al economista. “No podés decir que la economía está así por culpa de Milei, si al tipo lo acaba de elegir la gente. Pensar que el problema de hoy es Milei cuando es el gobierno... No seamos termos. Vos decís que defiendo a Milei y eso es ser termo”, advirtió el conductor de DDM.

“Milei vino a prometer soluciones mágicas y que no van a ser graduales. Se tiene que hacer cargo”, agregó la periodista, a lo que Duggan cerró diciendo que Milei se tendrá que hacer cargo, pero recién el 11 de diciembre.

