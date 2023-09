Agredieron a Pablo Duggan mientras almorzaba en un restaurante: qué pasó y la reacción

Pablo Duggan nuevamente está en boca de todos, luego de que explicara que fue agredido por un hombre mientras almorzaba en un restaurante. Según detalló, las autoridades oficiales rápidamente acudieron al lugar, detuvieron al agresor y lo trasladaron a la comisaría de Rincón de Milberg.

El conductor de “Duro de Domar”, de C5N, estaba compartiendo un momento familiar junto a su esposa y su hijo de tan solo 10 meses en una localidad del partido de Tigre. De repente, fue sorprendido por una persona malintencionada que le causó daños físicos.

Sobre la delicada situación, Duggan contó: “Fue un momento horrible. Nunca viví algo así en 25 años de carrera. Mi mujer todavía está temblando. Mi hijo de 10 meses lloró durante una hora y media seguida”.

Posteriormente, agregó: “Fui amenazado de muerte por esta persona. La mujer de él, un tipo llamado Lisandro Togni de 47 años que trabaja en una empresa de marketing, me decía ‘kirchneristas no pueden estar en este restaurante. Rajen de acá'”. Mientras sucedía esto, el periodista contó que el hombre lo amenazaba con matarlo.

Luego, Pablo relató que esa misma persona se le acercó de frente, le dijo que haga lo que tenga que hacer y lo escupió. Ante desagradable momento, explicó que llamó al 911 y este agresor rápidamente se escondió, pero finalmente lograron detenerlo.

Las conclusiones de Pablo Duggan ante los hechos de violencia

Mientras narraba los hechos, Pablo Duggan comentó una posible teoría, como justificación de la agresión: “Esto es odio político e amedrentamiento a personas que pensamos diferentes. Vino a atacarme por mi opinión política”.

Después, decidió explayar sus palabras: “No van a lograr que yo reaccione. No lo van a hacer. Esto es lo que buscan este tipo de personajes nefastos. Y no lo van a lograr aunque, la verdad, cuesta mucho”. Luego, continuó: “Lisandro va a permanecer en la comisaría hasta mañana. Después veremos. También le quitaron el teléfono para que no difundiera los videos de mi familia”.

Por último, el periodista anticipó que existe una posibilidad de ampliar la denuncia también contra la mujer del agresor, ya que su comportamiento también fue inadecuado.

