Pablo Duggan se casó con Karen, su novia venezolana 18 años menor

A solo 24 horas de haber anunciado su casamiento, Pablo Duggan y su novia Karen pasaron por el Registro Civil para dar el “Sí”. La noticia de la boda sorprendió a los seguidores del periodista al escribir: “Aviso parroquial: voy a estar una semana de vacaciones. Este año tiene una sorpresa más: ¡me caso mañana! ¡¡Felicidad total!!”.

El mediático de 47 años y la joven venezolana (29) se conocieron hace dos años y medio y la primera salida juntos fue para el partido de Argentina-Francia, un sábado a la mañana. “Ella no estaba muy convencida de salir conmigo, pero la convencí”, reveló el hombre y sumó: “Nos fuimos a vivir juntos hace 2 años, por ahí un poco menos, vivimos en Tigre, tenemos 3 gatos, 2 perros”.

Y este lunes por la mañana la pareja consagró su amor; se vistieron muy elegantes y durante la ceremonia civil estuvieron acompañados por pocas personas. Después de firmar la libreta, realizaron un almuerzo con amigos y seres queridos.

Gentilea Teleshow

Gentilea Teleshow

“Somos muy felices. Yo estoy muy feliz de haberla conocido, me cambió la vida. Tal vez hace unos años no tenía claro que me iba a casar ni que tampoco iba a vivir en pareja. La verdad es que la conocí a ella y descubrí un mundo que no conocía, maravilloso... Estamos con muchas ganas de armar una familia grande, vamos a ver”, dijo Pablo en una nota para “Los ángeles de la mañana”.

“Es un gordito complicado”, dijo Karen cuando le pidieron que describiera a su pareja mientras que Duggan expresó: “Ella es maravillosa”. Y ante una consulta de Ángel de Brito, él confesó: “No sé cómo hace para aguantarme, yo soy insoportable...”.

Gentilea Teleshow