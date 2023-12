La reacción en C5N al DNU de Milei: hablaron de “golpe de Estado” y acusaron a Elon Musk de censura

Tras el anuncio por cadena nacional del decreto de desregulación de la economía, se realizaron algunos cacerolazos y protestas contra el presidente Javier Milei en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires hasta largas horas de la madrugada.

Si bien todos los medios mostraron el malestar de este sector de la población, la señal C5N extendió la cobertura hasta más tarde, recolectando diversos testimonios de la gente y sumando el análisis de sus periodistas a lo ocurrido en el país.

En primer lugar, durante la emisión de “Duro de domar”, el programa que conduce Pablo Duggan, la periodista Cynthia García citó a un jurista -del que no dio nombre- y dijo que el decreto dispuesto por el Gobierno electo democráticamente es “un golpe de Estado no tradicional”, mientras se mostraba en pantalla el reclamo de algunos vecinos reunidos en Medrano y Rivadavia.

“Quisiera decir algo corto pero fuerte, me lo dice un importante jurista. Esto es un golpe de Estado no tradicional. Están técnicamente suprimiendo uno de los poderes del Estado y, por ende, están violando la división de poderes”, lanzó la panelista. “Estamos ante un golpe de Estado no tradicional decretado por el propio presidente electo”, agregó.

Duggan aportó su cuota de crítica y comparó la norma dictada por el Ejecutivo con el autogolpe de Estado del expresidente peruano Alberto Fujimori en 1992, cuando disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial, además de aplicar medidas de shock.

C5N contra Elon Musk y Javier Milei porque se cayó X en todo el mundo

Más adelante, pasadas las 2 de la mañana, la red social X (antes Twitter), propiedad de Elon Musk, sufrió una caída a nivel mundial. Los conductores de C5N, que continuaban la cobertura especial de los cacerolazos porteños, cuestionaron al empresario sudafricano, que también es dueño de Starlink, el servicio de internet satelital mencionado por Milei en la cadena nacional. Ahora, esta plataforma tiene luz verde para funcionar en Argentina, como pasa en otros países de América.

“Se cayó X, la red social del pajarito. Che, ¿pero Musk no tenía negocios con Milei? ¿No tenía acercamiento, amistad?”, dijo la conductora. A los pocos minutos, su compañero en el estudio aportó una hipótesis, hablando de una especie de censura porque en ese momento “Golpe de Estado” era trending topic.

“Justamente cuando era tendencia ‘golpe de Estado’ fue ahí cuando se cae la red social, como una gauchada, como una bajada de palanca, las fuerzas de más allá del norte”, expresó el conductor.

