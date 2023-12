Una periodista de C5N dijo que “cortar la calle no está bien” y sus compañeros la fulminaron

Los panelistas de “Duro de domar” (C5N) mantuvieron un tenso cruce a raíz de que la periodista Diana Deglauy se animó a expresar que “cortar la calle no está bien”, en referencia a la marcha piquetera convocada para este miércoles y el protocolo del orden público que aplicará el gobierno de Javier Milei.

Qué pasó en C5N con los piquetes y cortes de calles

En la emisión del martes por la noche, el panel liderado por el conductor Pablo Duggan discutía sobre “los planes macabros de Bullrich y Milei”, según anunciaba el graph del canal famoso por su militancia kirchnerista. Mensajes como “Por la vereda y contra la pared”, Reprimir a toda costa”, “El que corta, cobra... pero cobra palazos” y “Viva la libertad, menos la de protestar” también podían leerse en el programa “Duro de domar”.

La periodista Julia Mengolini habló de la posibilidad de que haya “un muerto” en “la represión” y criticó que el conductor Luis Majul, en LN+, usara muñecos de juguete para explicar el protocolo antipiquetes.

También hizo una chicana contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Un poco lo que podíamos ver de Patricia Bullrich ella misma, cometiendo un delito, pero me acuerdo muy bien que Patricia se plegaba a todas las marchas libertarias y del sector agropecuario, que eran marchas cortaban rutas por donde pasan camiones con suministros, alimentos y medicamentos y que no tienen por dónde ir”.

Así cubrían en C5N el protocolo antipiquete anunciado por el gobierno de Javier Milei

Entonces, Mengolini minimizó los cortes de calles que impiden la circulación de los ciudadanos: “Nosotros vivimos en la Ciudad de Buenos Aires que debe ser la ciudad con el mayor grado de conflictividad. ¿Es molesto un corte? Sí. Es molesto. Alguien se mur... bueno, salvo que haya represión. ¿Llegás tarde al laburo? Bajás y vas por subte. Pasá por el costado. No termina de ser tan grave. Los cortes de rutas, que son a los que se pliega Patricia, son más graves porque cortan el abastecimiento”.

Su compañera de panel, Diana Deglauy, expresó su desacuerdo con el equipo de C5N: “Julia, no podemos justificar algo que no está bien con otra cosa que no está bien. Para mí, en algún punto cortar la circulación no está bien. O sea... En estos casos entran en colisión dos derechos, el derecho a manifestarse y el derecho a la circulación libre”.

Al igual que Mariela Anchipi (esposa de Dady Brieva), “Pitu” Salvatierra no toleró esa postura y lanzó contra Deglauy: “¿Cuál es más importante? El más importante es a manifestarse porque en el momento que el pueblo pierde la posibilidad de manifestarse, es el momento en que el pueblo pierde el pueblo”.

“Pero no estamos hablando de manifestarse, sino del corte que en la Ciudad de Buenos Aires se volvió una imagen más de la constancia de cada día”, aclaró Deglauy en la discusión acalorada.

Más tarde, Pablo Duggan dijo que no está a favor de cortar las vías del tren, tal como pasó ayer a la tarde en Buenos Aires.

