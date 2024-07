Elon Musk polémico al hablar sobre hija trans: “Mi hijo está muerto”

El magnate y mediático Elon Musk , volvió a estar en el centro de la polémica luego de revelar cuestiones íntimas de su vida familiar en una entrevista en la que habló de la transición de género de su hija Vivian Jenna Wilson.

En la entrevista, Musk habló abiertamente sobre la identidad de género de su hija, quien hace dos años completó su transición para vivir como mujer trans. El empresario expresó fuertes opiniones sobre las operaciones de reasignación de género en menores, describiéndolas como “malvadas”. Estas declaraciones fueron respaldadas por el Dr. Jordan Peterson, quien estuvo presente en la conversación.

Aunque Musk no dio detalles de su relación con su hija, en el 2022 Vivian dijo que no tenía interés en mantener una buena relación con su padre. La joven tomó el apellido de su madre.

Musk compartió su experiencia personal, donde afirmó sentirse engañado por su propia familia y por los médicos involucrados en el proceso de transición de su hija. Insistió en que “su hijo mayor, Xavier”, fue víctima de lo que él denomina el “virus woke”, una idea que utilizó para criticar la inclusión y la visibilidad de las personas LGBTQ+ en la sociedad y en los medios.

“Le pasó a uno de mis hijos mayores, y básicamente me engañaron para que firmara documentos para uno de mis hijos mayores, Xavier. Esto fue antes de que tuviera alguna idea de lo que estaba pasando. Estaba pasando el COVID, así que había mucha confusión y me dijeron que Xavier podría suicidarse si no lo hacía…” explicó Musk durante la entrevista. Según el empresario, accedió a la transición de su hija sin comprender plenamente las implicaciones: “No me explicaron que los bloqueadores de la pubertad son en realidad solo medicamentos de esterilización”.

Elon Musk y el entrevistador coincidieron en que quienes promueven estos tratamientos deberían enfrentar consecuencias legales. “La razón por la que se llama deadnaming es porque tu hijo está muerto. Mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus de la mente woke”, expresó Musk con dureza.

El magnate concluyó la entrevista con una promesa personal: “Prometí destruir el virus de la mente woke después de eso y estamos haciendo algunos progresos”. Las declaraciones generaron todo tipo de comentarios y reacciones diversas en las redes sociales.

QUÉ ES WOKE

Este término se originó en Estados Unidos e inicialmente se usaba para referirse a quienes se enfrentan o mantienen en alerta frente al racismo. Luego comenzó a abarcar otras cuestiones de desigualdad social como el género y la orientación sexual.

A finales de la década del 2010 se comenzó a utilizar como un término general para los movimientos políticos progresistas o de izquierda y perspectivas que alegan enfatizar la política identitaria de las personas LGBT, de la comunidad negra y de las mujeres.