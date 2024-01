En C5N mostraron un cacerolazo contra Milei, pero era falso: así lo admitió Pablo Duggan

En C5N mostraron una supuesta protesta de vecinos en la residencia de Olivos contra el presidente Javier Milei que era totalmente falsa. Fueron los propios periodistas quienes, después de fogonear durante varios minutos con el video, salieron a admitir el “error”.

En C5N divulgaron un cacerolazo falso contra Milei

El insólito momento televisivo ocurrió el lunes por la noche en el programa “Duro de domar”, conducido por Pablo Duggan. El animador y su panel se burlaban de Milei con un video en pantalla en el que se veía a un grupo de personas supuestamente diciendo “Milei, basura, vos sos la dictadura”. Justamente, en las últimas horas, el libertario preparaba su mudanza a la Quinta de Olivos, donde habitualmente residen los jefes de Estado.

Pasadas las 21.30, en “Duro de domar”, los periodistas aseguraban “Cacerolazo en Olivos: pero qué linda bienvenida, esto no había pasado nunca, es nuevo” y “Primera vez que un presidente llega a Olivos y lo reciben con un cacerolazo. No tengo recuerdo de algo parecido”. Entonces, el panel aprovechó la ocasión para reírse y cuestionar al oficialismo.

Tras las burlas, en apenas media hora, Duggan debió publicar al aire un “fe de erratas”, admitiendo que el video era falso.

“Fe de erratas. Si hay algo que criticamos siempre en ‘Duro de domar’ son las fake news. Cuando nosotros cometemos un error involuntario de poner al aire un video que no es real, tenemos que ser los primeros en decir nos equivocamos. Y entiendo que, me confirma mi productor, que el video que pasamos no es real”, dijo Duggan de manera insólita.

“Es falso el video. No es de ahora el video de Olivos. Así que nosotros queremos contarles la verdad. Ese video del cacerolazo que pusimos al aire es falso. No hay cacerolazo en este momento en la Quinta de Olivos. Nos comimos un error, una fake de las redes, puede pasar”, expresó el conductor. “No nos da vergüenza, pedimos disculpas”, añadió.

El momento visto en “Duro de domar” se viralizó en las redes sociales, despertando duras críticas contra la producción del canal filokirchnerista.

