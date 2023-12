Qué pasó con Julia Mengolini de C5N: recibió una de las peores noticias y se descargó

La periodista Julia Mengolini, conocida por su postura política firme y sus enfrentamientos mediáticos, ha dado a conocer su descontento luego de ser despedida de C5N.

La periodista ha estado en el ojo del huracán en numerosas ocasiones, especialmente por sus roces con Yanina Latorre y el programa televisivo LAM, a raíz de denuncias sobre supuestos beneficios de pauta oficial.

Su rol tanto en C5N como en @futurockok, del cual es fundadora, siempre estuvo acompañado de polémicas. Uno de los enfrentamientos más notables fue con Latorre, quien la acusó públicamente de vivir de pauta oficial, desencadenando una agria disputa mediática que se propagó en las redes sociales.

Julia Mengolini

Los choques no se limitaron a Latorre, ya que Mengolini expresó fuertes opiniones sobre panelistas de LAM, catalogándolas como “hijas de putas”, generando una nueva controversia y sumando tensión al ambiente mediático.

Sin embargo, la noticia más reciente y sorpresiva fue el anuncio de su despido de C5N. La periodista utilizó sus plataformas en redes sociales para compartir un mensaje contundente y desgarrador, revelando la dificultad que supuso el año 2023 para ella.

La periodista Julia Mengolini fue despedida de C5N

“Han decidido prescindir de mis servicios en @C5N. He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma. Los buenos momentos quedan como recuerdos felices, aún en un año durísimo... Como siempre, me encontrarán en @futurockOk”, expresó Mengolini en su descargo.

El anuncio de su despido no pasó desapercibido entre sus seguidores y simpatizantes, quienes inundaron sus redes con mensajes de apoyo y solidaridad en este difícil momento para la periodista.

El descargo de Julia Mengolini

Sin embargo, la situación también despertó reacciones encontradas. Mientras algunos manifestaron su respaldo incondicional hacia Mengolini, otros no dudaron en celebrar la noticia, añadiendo más polémica a un episodio ya cargado de tensiones.

La carrera de Julia Mengolini ha sido una montaña rusa de altibajos en lo que respecta a su exposición mediática y sus opiniones políticas.