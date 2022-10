Julia Mengolini destrozó a Juana Viale tras cortarse el pelo por las mujeres iraníes: “No podés ser tan...”

Hace unos días, Juana Viale se cortó un mechón de pelo en un video en sus redes sociales en apoyo a la campaña mundial en favor de las mujeres iraníes. Y la periodista Julia Mengolini salió a criticarla.

Juana Viale se mostró a favor de las mujeres iraníes, quienes viven bajo la opresión del anacrónico régimen de aquel país donde la mujeres no tienen derecho alguno.

A la periodista de C5N, Julia Mengolini, no le gustó el video grabado por Juanita y la criticó fuertemente en su cuenta de Twitter.

“Podés cortarte las puntas florecidas sin ser tan tilinga y banal. También podés probar con un baño de crema. Tal vez así te evites el papelón”, disparó Mengolini.

Julia Mengolini tuiteó contra Juana Viale

Algunos de los usuarios contestaron el tuit de Mengolini con críticas hacia la periodista. “A mí me parece que vos estás haciendo un papelón al criticar lo que tendrías que apoyar”, fue uno de los comentarios.

Juana Viale se volvió a cortar el pelo en vivo

Juana Viale se cortó el pelo hace unos días en solidaridad a las mujeres de Irán, video que compartió en las redes sociales, y que generó mucho revuelo.

“Por la libertad!!!”, expresó la conductora. Luego, el pasado domingo, en pleno aire por eltrece, Juana reflexionó sobre las críticas que recibió.

“Las mujeres iraníes están negadas totalmente a cualquier libertad de elección de vida”, dijo la conductora. “Fueron a manifestarse. Son revolucionarias”, agregó.

“Yo lo hice para acompañar y me llamó poderosamente la atención, que las críticas que recibí son mayormente de mujeres”, añadió.

“A mí el pelo me crece devuelta, no me importa cuánto me lo corto. Es un gesto”, expresó Viale y pidió una tijera para volver a cortarse el pleno en vivo.

Mercedes Ninci sumándose a la causa / Captura de pantalla

Por su parte, la periodista Mercedes Ninci le pidió a la conductora la tijera para sumarse a la movida solidaria: “Pasame la tijera que yo también me lo corto”, dijo.