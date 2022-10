Juana Viale se cortó el pelo por las mujeres iraníes y le llovieron las críticas

Juana Viale se sumó al gesto simbólico que iniciaron actrices francesas como Juliette Binoche y Marion Cotillard, entre otras, en solidaridad a las mujeres iraníes y como repudio al régimen que asesinó a Mahsa Amini por tener mal puesto el velo en su cabeza.

Mahsa Amini

Las mujeres, bajo las leyes islámicas, tienen prohibido cortarse el pelo, mientras que los hombres deben seguir una guía publicada por el gobierno con los peinados permitidos.

“¡Por la libertad!” escribió Juana en sus publicaciones junto al video en el que, tijera en mano, corta un mechón de su largo pelo.

Sin embargo, en las redes no le dejaron pasar el gesto y le llovieron las críticas.

Los memes del corte de Juana Viale

La publicación en Twitter tiene más de 16 mil likes, miles de retuits y más de 6 mil comentarios. Muchos de ellos son memes y comentarios burlándose del largo que se cortó la conductora.

“Me mata cómo agarra un buen mechón primero y después la va estirando para cortar cada vez menos… por la libertad, pero no tanto”, escribió una tuitera.

Los memes tras el gesto de Juana Viale por cortarse el pelo en solidaridad a las iraníes

Una usuaria subió un video de Masih Alinejad, periodista iraní y activista por los Derechos Humanos, en el que explica que no se necesita que las personas se corten el pelo, sino que los Gobiernos corten sus lazos con el gobierno iraní. “Así es como se ve la verdadera solidaridad” expresó Alinejad.

La periodista Julia Mengolini, sin mencionar a Viale, lanzó un picante y agresivo comentario. “Podés cortarte las puntas florecidas sin ser tan tilinga y banal. También podés probar con un baño de crema. Tal vez así te evites el papelón”, escribió en su cuenta de twitter.

Voces a favor y en contra del gesto de Juana Viale tras cortarse el pelo en solidaridad a las mujeres iraníes

Por otro lado, otros usuarios de twitter, entre ellos algunas famosos, salieron a defender a la nieta de Mirtha por su gesto. Malena Guinzburg fue una de las que salió al cruce de las críticas a Juana. “Si hacés porque hacés, Si no hacés porque no hacés… Cuánta superioridad moral creen tener algunos. (Perdón, pero me rompe las pelotas que evalúen si juana viale se cortó mucho o poco el pelo o lo que sea). Chau, solo eso vine a decir”, escribió la humorista.