Natalia Oreiro posó con un look ochentoso que cautivó a todos los televidentes de “¿Quién es la máscara?”

Natalia Oreiro día tras día conduce con mucha soltura el reality de “¿Quién es la Máscara?” y lo realiza luciendo los más extravagantes looks.

En la emisión de este jueves apareció con un outfit de María Pryor que tiene reminiscencias de la moda ochentosa, especialmente de los atuendos que solía lucir la artista internacional, Madonna.

Natalia Oreiro y su look ochentoso

Natalia Oreiro y su look ochentoso

Pero, tal y como es costumbre en los últimos días, horas antes al comienzo del show, en su cuenta de Instagram, la artista publica varias fotografías con la vestimenta que utilizará ese día.

En esta ocasión, su millón y medio de seguidores pudieron observarla con un vestido de corset de cuero y falda larga de tul negro en capas, una remera blanca con estampa rockera y botas negras con tachas. Completó el outfit ochentoso con cadenas, medias de red, cinturón y guantes sin dedos.

Natalia Oreiro y su look ochentoso

Natalia Oreiro y su look ochentoso

“I Don’t Want to Grow Up (No quiero crecer)”, reza la frase que adorna este posteo que cosechó más de 13 mil likes y cientos de comentarios que elogiaron su figura y lo bien que luce cada atuendo que viste.

Natalia Oreiro y su look ochentoso

Cuánto mide Natalia Oreiro

Natalia Oreiro fue panelista, es actriz, conductora, cantante mezzosoprano, embajadora de UNICEF y modelo. Su profesionalismo es envidiable porque siempre está a la altura de los desafíos laborales.

Con una lista de enorme de reconocimientos, entre los que destacan tres Martin Fierro por actuación, la uruguaya Natalia Oreiro hizo de Argentina su segundo hogar. Incluso encontró a el verdadero amor en Ricardo Mollo, el vocalista de Divididos, con quien se casó en 2001, y con el que trajeron al mundo a Merlín Atahualpa.

Esta es la altura de Natalia Oreiro.

Al ser una figura masiva, muchos se han preguntado cuál es la verdadera altura de Natalia Oreiro. Si bien se puede sospechar por que se la ha visto mucho con calzado sin alturas o cuando se posiciona con personas con diferencia de estaturas, Natalia Oreiro lleva consigo 1,71 metros de puro talento.