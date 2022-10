El día que Mirtha Legrand y Graciela Alfano se pelearon en vivo y terminaron “casi” llorando

Mirtha Legrand y Graciela Alfano son dos de las divas argentinas que hagan lo hagan, serán noticia. En mayo del 2014 protagonizaron un momento escandaloso en la mesa de La Chiqui y hasta el día de hoy, ese episodio es novedad. Y es que el video no tiene desperdicio.

La conductora del programa estaba sentada en su mesa junto a la blonda, Luis Barrionuevo, Graciela Ocaña, Amalia Granata y Daniel Malnatti.

Graciela Alfano

Todo comenzó cuando Legrand le consultó a Graciela sobre las supuestas prácticas de magia negra que se le habrían hecho al diseñador Jorge Ibáñez. Alfano se quedó helada ante la consulta y no emitió palabra por lo que Mirtha la apuró: “Contestame, mirame y contestame. Me estás mirando de manera muy extraña”.

Graciela Alfano y una inesperada confesión sobre la mamá de Jorge Ibáñez

E inmediatamente la modelo soltó: “Como vos lo dijiste hay que dejar a los muertos en paz“ y La Chiqui no se quedó callada: “No tiene nada que ver con lo que te estoy preguntando”. Y la rubia retrucó: “Sí, porque estamos hablando de un muerto”.

“Te estoy preguntando si es verdad que le mandaste un vestido sucio”, dijo Mirtha mientras que su invitada se defendía: “No me voy a rebajar a contestar esa pregunta”. Y el remate inesperado fue cuando Legrand dijo: “A mí me lo contó Ibáñez”.

Declararon el Día de la Moda en homenaje a Jorge Ibáñez

“Lo dejé en manos de un abogado y no quiero saber nada”, dijo Alfano y la abuela de Juanita Viale continuó: “Vos fuiste al velatorio pero Flor de la V te pidió que te retiraras”. Y allí estalló la actriz y bailarina: “A mí qué me importa Florencia. Me tienen podrida. Me estás haciendo pasar un mal momento, está mirando mi mamá”.

Así terminó el cruce entre Graciela Alfano y Mirtha Legrand

Mitha Legrand notó de inmediato el episodio desafortunado que estaban viviendo al aire de su programa por lo que dijo: “Si dejo pasar esto, después la gente va a decir que no le quise preguntar”. “No te justifiques, pero yo tengo todo mi derecho de decir basta. No es una pregunta para hacer”, soltó Alfano.

Mirando a sus productores, La Chiqui manifestó: “Ustedes la quisieron invitar. Yo les dije...” y Graciela saltó: “¿Perdón? ¿Cómo ustedes que quisieron invitarla? Si ustedes quieren yo me retiro”.