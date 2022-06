Julia Mengolini se enojó con la cámara de LAM e insultó en vivo a Ángel de Brito y a las “angelitas”

Julia Mengolini desató toda su furia contra LAM cuando el notero del programa fue a buscarla para ampliar un tema que la periodista había tocado en la radio. En su programa, se burló de la vida de Pampita y de su marido, Roberto García Moritán pero no quiso hablar con el notero de Ángel de Brito de eso, ni de nada.

La periodista se molestó con el hecho de que la hayan ido a buscar y fue clara a la hora de decir que no quería hablar. El motivo de su enojo viene de hace tiempo y comentó que no tenía intenciones de dar una nota porque considera que la gente que trabaja para el programa de América TV es una “mierda”.

Puntualmente, apuntó contra el conductor y sus panelistas. “No me podes agarrar de ‘prepo’ para esas hijas de put*”, dijo visiblemente molesta al ver que el micrófono era de LAM.

“Ángel de Brito es un hijo de p... Lo último que hizo fue una operación, donde publicó mi sueldo. Trabajás para gente que es una mierda, pero no es culpa tuya”, siguió la conductora, indignada, disculpándose con el notero porque consideró que él no tenía nada que ver.

Luego dijo que Pampita “es otra boluda”, cuando el periodista trataba de explicarle por qué la habían ido a bucar.

Sin embargo, la conductora insistió: “No es con vos, es con ellos”. Y pidió que no pasaran su violenta reacción contra el programa: “No pongas esto al aire. No tenés mi permiso. ¡No voy a darle una nota a LAM!”, sentenció.

Julia Mengolini fue acusada de recibir más de 3 millones de pesos de pauta oficial

A la periodista Julia Mengolini la acusaron de que su radio Futurock recibió 3 millones de pesos de pauta oficial en un mes por parte de la Provincia de Buenos Aires. La periodista se descargó con una catarata de tuits contra la acusación. “Jamás cobre una pauta para mí. Es un radio grande, que cobra pauta como cualquier medio”, explicó.

En su cuenta de Twitter, el periodista Sebastián Turtora acusó a Julia Mengolini y su radio Futurock de cobrar más de 3 millones de pesos en pauta oficial.

“Sólo en el mes de febrero 2022, Julia Mengolini recibió $3.600.000 de pauta oficial de la Provincia de Buenos Aires. Ella dice que su radio la sostiene el aporte de los oyentes, en realidad la sostiene con tu plata”, escribió.

El tuit de Sebastián Turtora acusando a Mengolini

Horas después, Julia Mengolini hizo su descargo en su cuenta de Twitter de la acusación de Turtora. Julia fue quien fundó la radio Futurock, la cual tiene 270 mil seguidores en Instagram y 154 mil en Twitter. De lunes a viernes, conduce su programa ‘Segurola y Habanna’ a las 13, junto a Fito Mendonca Paz.

“Algunas aclaraciones (aunque innecesarias) importantes sobre las boludeces que escriben y dicen algunos inescrupulosos”, comenzó diciendo la periodista, quien siempre se ha expresado a favor del kirchnerismo.

Julia Mengolini en Twitter.

“Yo jamás cobré una pauta para mí, cosa que no puede decir casi ninguno de los ‘periodistas’ de los grandes medios de comunicación. La costumbre del ‘sobre’ en todas sus variantes es de ustedes, nosotros no tenemos nada que ver con esa práctica”, siguió Julia.

Luego, explicó que la radio recibe pauta porque tiene muchos empleados y programación. “Las pautas publicitarias las cobra Futurock, una radio grande y próspera, que tiene una programación de lujo, desde las siete de la mañana hasta la medianoche, donde obviamente, trabaja mucha gente”, agregó.

Julia Mengolini en Twitter.

“El principal sostén económico de la radio son nuestros queridos oyentes. Una comunidad de miles que hace una donación mensual. Una dinámica novedosa y con futuro para que los medios -alguna vez- se vuelvan a parecer más a sus audiencias y menos a sus oscuros financistas”, añadió.